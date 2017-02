Eugenie Bouchard honore son pari du Super Bowl

LOS ANGELES - La joueuse de tennis Eugenie Bouchard a honoré mercredi à New York son retentissant pari perdu lors du Super Bowl: elle a passé la soirée avec un parfait inconnu, partisan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre croisé sur Twitter.

«Je viens de rencontrer mon rendez-vous du Super Bowl, John. Nous allons au match des Nets de Brooklyn à New York», a écrit Bouchard sur son compte Twitter en légende d'une photo la montrant avec son nouvel ami.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John 😊 On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd