Eugenie Bouchard perd un pari

La joueuse de tennis québécoise Eugenie Bouchard a appris à la dure de ne jamais parier contre Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

En effet, au moment où les Falcons d'Atlanta étaient confortablement en avance lors du Super Bowl LI, dimanche, la blonde athlète a accepté un pari avec un de ses partisans par le biais de son compte Twitter. Si les Patriots l'emportaient, elle s'engageait à accorder un rendez-vous «galant» à ce fan.

Les probabilités étaient largement pour Bouchard à mi-chemin de la rencontre, mais la Québécoise semblait nerveuse vers la fin du match. Ce qui devait arriver, arriva. Les Patriots ont effectué une remontée historique pour l'emporter 34-28 en prolongation.

Même si Bouchard a semblé bonne joueuse en demandant au partisan en question la ville où il habite, il reste à voir si elle tiendra son pari.

Just predicted the future lol 😇 #SuperBowl

@geniebouchard if patriots win we go on a date?