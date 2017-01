Un 23e titre du Grand Chelem pour Serena Williams

MELBOURNE | Serena Williams a disposé, samedi, de sa soeur Venus, en deux manches identiques de 6-4, pour mettre la main sur son 23e titre d'un tournoi du Grand Chelem.

Cette victoire lui permet de reprendre le premier rang mondial de la WTA détenu depuis quelques mois par Angelique Kerber.

Cette conquête d'un 23e sacre en Grand Chelem permet à la cadette des soeurs Williams de passer devant l'Allemande Steffi Graff. Elle se rapproche à un de l'Australienne Margaret Court, qui détient le record de la WTA.

C'est la septième fois de sa carrière que Serena décroche le titre des Internationaux d'Australie.

De la nervosité dans l'air

Les deux frangines ont paru vraisemblablement nerveuses au début de la rencontre alors qu'elles se sont échangé les bris de services au cours des quatre premières parties.

L'arbitre a même donné un avertissement à Serena après que celle-ci ait brisé sa raquette en frappant contre le sol.

À 3-3, Serena a de nouveau brisé le service de sa soeur pour éventuellement mettre la main sur la première manche au compte de 6-4.

Au deuxième set, elle n'a eu besoin que d'un bris qui est une fois de plus survenu alors que c'était 3-3. Elle n'a plus regardé derrière par la suite pour filer vers un gain de 6-4 et 6-4.