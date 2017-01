5 à 7 nouvelles sportives: le Canada victorieux?

24-01-2017 | 16h31

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Milos Raonic, Vasek Pospisil, Daniel Nestor et Denis Shapovalov représenteront le Canada lors de la confrontation de premier tour du Groupe mondial de la Coupe Davis contre le Royaume-Uni, qui ne pourra compter sur la meilleure raquette de l'ATP, Andy Murray.

Le capitaine du Canada, Martin Laurendeau, a dévoilé mardi l'identité de ses joueurs en prévision du duel qui se déroulera à la Place TD d'Ottawa du 3 au 5 février, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Les représentants de l'unifolié auront possiblement de meilleures chances de l'emporter, puisque Murray sera au repos.

Croyez-vous aux chances des Canadiens?

(...)

Le célèbre joueur des Cavaliers LeBron James n'y est pas allé de main morte envers l'organisation de Cleveland, demandant publiquement à son directeur général de faire l'acquisition d'un fabricant de jeu.

Les champions en titre de la NBA ont subi, lundi, une cinquième défaite en sept matchs. Il n'en fallait pas plus pour que la vedette s'énerve.

«Je n'ai pas de temps à perdre, a-t-il souligné dans un entretien après la rencontre, tel que cité par le site web cleveland.com. J'aurai 33 ans à l'hiver et je n'ai plus de temps à perdre. C'est de ça que je parle.»

(...)

À 34 ans, le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger a laissé planer un doute sur son avenir, sur les ondes d'une station radiophonique locale.

«Je vais prendre la saison morte pour évaluer et considérer toutes les options. Je veux tenir compte de ma santé, de ma famille et des choses comme ça, a indiqué Roethlisberger à la station 93,7 The Fan. Je veux prendre juste un peu temps avant de penser à la prochaine saison, s'il y aura une prochaine saison.»

(...)

Un autre pivot, lui, a confirmé sa retraite. Il s'agit d'Henry Burris, qui s'est retiré en tant que joueur du Rouge et Noir d'Ottawa.

Le vétéran de 41 ans, qui a mené le club de la capitale fédérale vers la conquête de la coupe Grey en novembre dernier, quitte son sport avec le sentiment du devoir accompli et est prêt à amorcer un nouveau chapitre de sa vie.

(...)

Les Sénateurs d'Ottawa ont annoncé avoir fait l'acquisition de l'attaquant Tommy Wingels.

En retour, les Sénateurs ont cédé aux Sharks de San Jose Buddy Robinson, Zack Stortini et un choix de septième tour au prochain repêchage.

Croyez-vous que Wingels permettra aux Sénateurs de consolider leur place en séries?