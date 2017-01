Raonic s'impose face à Nadal

06-01-2017 | 09h15

Le Canadien Milos Raonic a atteint les demi-finales du tournoi de Brisbane, en Australie, vendredi, après l'avoir emporté contre l'Espagnol Rafael Nadal.

Lors des quarts de finale, le troisième joueur mondial s'est donc imposé devant Nadal, neuvième au classement de l'ATP, en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4.

Au final, Raonic, premier favori de l'épreuve australienne, a claqué la bagatelle de 23 as, mais a commis trois doubles fautes. L'Ontarien a réussi 64 % de ses premières balles de service. De son côté, le «Taureau de Manacor» a réussi quatre as et commis aucune double faute.

Lors du carré d'as, Raonic, champion en titre de la compétition, croisera le fer avec le Bulgare Grigor Dimitrov. Ce dernier a triomphé en trois manches de 6-3, 4-6 et 6-3 devant l'Autrichien Dominic Thiem.

L'autre match de demi-finale doit mettre aux prises le Suisse Stan Wawrinka, deuxième favori, et le Japonais Kei Nishikori, troisième tête de série.