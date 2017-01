5 à 7 nouvelles sportives: Un mauvais début pour Pospisil

02-01-2017 | 16h36

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le Canadien Vasek Pospisil a subi une défaite de 7-5 et 6-0 aux mains de l'Espagnol Fernando Verdasco, lundi, à Doha, dans un match de premier tour de l'Open du Qatar.

Le Britanno-Colombien a bataillé en première manche de ce duel de 1 h 15 min, mais il a manqué de souffle au set suivant, ne remportant que 11 des 39 points disputés lors de l'engagement.

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Les deuxième et troisième mentions hebdomadaires ont été accordées au joueur d'avant des Rangers de New York Chris Kreider et au gardien des Penguins de Pittsburgh Marc-André Fleury.

Matthews a totalisé quatre buts et deux mentions d'aide pour six points en trois joutes, permettant aux Leafs de remporter tous leurs matchs. Il a notamment été l'artisan d'un gain de 5-4 en prolongation contre les Red Wings de Detroit au cours de la Classique du centenaire présentée dimanche au BMO Field. À cette occasion, il a réalisé un doublé, marquant le premier but en temps supplémentaire de sa carrière.

L'espoir du Canadien de Montréal Michael McNiven, qui évolue avec l'Attack d'Owen Sound, a été nommé le joueur de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL), lundi.

Le gardien a présenté un dossier de 3-0-0, une moyenne de buts alloués de 0,33 et un taux d'efficacité de ,986. Il a de plus obtenu deux blanchissages. Pour lui, il s'agit d'un premier titre de la sorte cette saison.

Les Sharks de San Jose ont placé le nom du défenseur Marc-Édouard Vlasic sur la liste des éclopés, lundi, en raison d'une blessure au haut du corps.

Le Québécois a été atteint au visage par un lancer frappé de l'arrière des Flyers de Philadelphie Shayne Gostisbehere pendant le match de vendredi. Le disque a réussi à se faufiler en-dessous de sa visière et il a été coupé sur la séquence. Vlasic a chuté et a dû recevoir l'aide des soigneurs pour retraiter au vestiaire.

Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Blake Bortles a admis lundi qu'il avait disputé toute la saison 2016 en dépit de deux dislocations de l'épaule et d'une tendinite au poignet.

Le pivot a fait ses aveux au réseau ESPN au lendemain de la fin de la saison des siens, qui ont présenté une fiche atroce de 3-13 leur valant la cave de la section Sud de l'Association américaine de la NFL.