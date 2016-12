Serena Williams est fiancée! Qui est l'heureux élu?

La célèbre joueuse de tennis Serena Williams est maintenant fiancée avec son copain Alexis Ohanian.



C'est ce que l'Américaine a annoncé sur Reddit, un site web communautaire.

«À genou, il a prononcé quatre mots, a écrit Williams. Et j'ai dit oui.»

Ohanian, qui est lui-même cofondateur de Reddit, a répondu: «et tu as fait de moi l'homme le plus heureux de la planète».

La WTA, organisation chapeautant le tennis féminin, n'a pas tardé à féliciter les amoureux sur son compte Twitter, jeudi.

Congrats to @SerenaWilliams and @AlexisOhanian on their engagement! 💍 💑 pic.twitter.com/mRVchROPx9