Mise en forme à Las Vegas pour Eugenie Bouchard

Jessica Lapinski 07-12-2016 | 09h12

Eugenie Bouchard a pointé sa préparation physique pour expliquer les pépins rencontrés au cours de la saison. Afin d'amorcer 2017 en force, Bouchard a passé du temps à Las Vegas avec Gil Reyes, l'ex-préparateur d'Andre Agassi.

«C'est un préparateur très reconnu. Il ne voyagera pas avec elle, mais durant les périodes d'entraînement, il est très très solide», relève Sylvain Bruneau.

Il y a un mois, Bouchard avait mentionné au «Journal de Montréal» la nécessité d'avoir un préparateur physique à temps plein avec elle sur le circuit.

Ce point est presque réglé, affirme Bruneau mardi. Le mentor réitère aussi l'importance dans le tennis d'aujourd'hui d'un bon entraînement en gymnase.

Selon lui, les joueuses sont de plus en plus en forme. C'est un phénomène en constante progression, qui a changé depuis l'arrivée de Bouchard à temps plein chez les professionnelles, il y a trois ans.

«Ça va vite, estime l'entraîneur. Aux deux ou trois ans, on voit les filles devenir de plus en plus fortes.»

«Elles mettent de plus en plus l'accent sur le plan physique, poursuit-il. Autant tu veux passer des heures sur le terrain, autant tu dois travailler cela.»

Aussi au centre national

D'ailleurs, Tennis Canada se dit bien au fait de l'évolution de cet aspect du jeu, aussi présent du côté masculin. L'organisation souhaite que ses jeunes protégés soient prêts à rivaliser physiquement avec les athlètes de partout sur la planète.

«On a ajouté une dimension physique au centre national, note Louis Borfiga. Maintenant, on a trois entraîneurs physiques au centre, alors qu'il y a deux ans, on n'en avait qu'un.»

«On pense que le physique va être un aspect crucial dans le futur, ajoute Borfiga. Quand je discutais avec Riccardo Piatti ou Frédéric Fontang, qui entraînaient Milos Raonic et Vasek Pospisil, ils me disaient toujours de bien préparer les joueurs physiquement, parce que ça devient de plus en plus dur.»