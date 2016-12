«Genie» au Parlement

02-11-2016 | 19h32

La joueuse de tennis Eugenie Bouchard ne s'est pas fait prier pour combler les désirs d'un jeune admirateur en posant à ses côtés lors de son passage au Parlement d'Ottawa, mercredi.

Plus de 250 athlètes et entraîneurs du pays étaient réunis dans la capitale fédérale dans le cadre d'une journée de célébration visant à souligner leurs exploits sportifs aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio l'été dernier.

Après avoir rencontré des écoliers de la région en matinée, les athlètes ont défilé sur le parquet de la Chambre des communes, où ils ont été accueillis sous un tonnerre d'applaudissements.

«Aujourd'hui, nous avons la chance de les remercier et de leur montrer qu'ils ont une grande influence sur les Canadiens, car ils nous inspirent et nous incitent tous, particulièrement les jeunes, à profiter des bienfaits du sport et des activités récréatives», a déclaré Carla Qualtrough, la ministre des Sports et des Personnes handicapées.

