5 à 7 nouvelles sportives: Un déguisement sexy

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Les sœurs Eugenie et Beatrice Bouchard ont dévoilé leur costume d'Halloween via les médias sociaux et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'elles risquent d'attirer l'attention.

Peu importe lequel des deux costumes vous préférez, nous souhaitons aux sœurs que leur party se déroule à l'intérieur, car elles risquent de prendre froid.

😽 Une photo publiée par Genie Bouchard (@geniebouchard) le 28 Oct. 2016 à 13h52 PDT

Le Britannique Lewis Hamilton partira premier, dimanche, lors du Grand Prix de Formule 1 présenté au Mexique.

Son coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg le suivra de près en partant de la deuxième place.

Ce dernier réalisé un tour de force en qualification, puisque les deux pilotes de l'écurie Red Bull s'étaient interposés entre Hamilton et Rosberg après un premier essai rapide.

Hamilton accuse un retard de 26 points sur Rosberg en tête du classement des pilotes avec trois courses à faire. Tout est encore possible pour le champion en titre.

Le jeune prodige Auston Matthews goûtera pour la première fois à la rivalité Canadien-Maple Leafs, samedi soir.

Celui qui a inscrit quatre buts à son premier match dans la Ligue nationale de hockey tentera de poursuivre son excellent début de saison face à Carey Price. Le défi s'annonce très difficile pour les jeunes Torontois.

La saison régulière de football universitaire québécois est terminée et les Carabins de l'Université de Montréal ont réalisé tout un exploit.

Ils sont parvenus à terminer au premier rang du classement, ce qui leur permettra d'accueillir le match de la Coupe Dunsmore, s'ils parviennent à participer à la rencontre.

Depuis 2004, le Rouge et Or de l'Université Laval avait terminé au sommet du classement chaque année.

Les Redmen de McGill affronteront donc les Carabins au CEPSUM et les Stingers de Concordia seront de passage à Québec, pour les demi-finales.

Après une si longue attente avant de voir leur équipe en Série mondiale, les partisans des Cubs de Chicago n'ont probablement pas été rassasiés après le match de vendredi soir.

Les Indians l'ont emporté 1-0 et ont pris les devants 2-1 dans la série.

Les Cubs devront rapidement s'adapter, car la patience de leurs partisans pourrait atteindre sa limite.

