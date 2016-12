Kuznetsova se coupe les cheveux en plein match

SINGAPOUR - Scène insolite: la Russe Svetlana Kuznetsova (N.9) s'est coupé les cheveux en plein match face à la Polonaise Agnieszka Radwanska (N.3) et cela lui a réussi puisqu'elle a battu sur le fil la tenante du titre en trois sets 7-5, 1-6, 7-5 lundi au Masters de Singapour.

Au début du troisième set, et alors qu'elle était menée, la N.9 mondiale, apparemment gênée par sa longue chevelure blonde, a sorti une paire de ciseaux pour se couper une importante mèche de cheveux devant un public interloqué.

Résultat, elle a remporté la rencontre contre la 3e mondiale et tenante du titre après avoir sauvé une balle de match pour leur entrée en lice à Singapour, dans le groupe blanc.

Kuznetsova est presque une miraculée dans ce Masters. La joueuse de 31 ans avait arraché le dernier billet pour le tournoi samedi en s'imposant en finale à Moscou face à l'Australienne Daria Gavrilova.

Svetlana Kuznetsova just gave herself a haircut on court.



This is not figurative tennis analysis. That actually happened.