Fin de saison abrupte pour Rafael Nadal

20-10-2016 | 17h38

Rafael Nadal a annoncé jeudi qu'il mettait fin à sa saison de tennis en raison d'une blessure au poignet.

L'Espagnol a expliqué qu'il est rapidement revenu sur les courts pour participer aux Jeux olympiques de Rio en août, même s'il n'était pas complètement guéri.

«J'ai de la douleur depuis cette récupération forcée et maintenant, je dois arrêter et me préparer pour la saison 2017», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

«Je suis triste de ne pas pouvoir jouer la semaine prochaine à Bâle, car j'y ai des souvenirs mémorables, dont la finale disputée contre Roger Federer l'an dernier. Je ne pourrais pas non plus participer au tournoi de Paris-Bercy, où les foules et le personnel m'ont toujours traité si bien», a ajouté Nadal.

Le sixième joueur mondial avait évoqué cette possibilité au journal sportif français L'Équipe à la suite de sa défaite à son premier match du tournoi de Shanghai, en Chine, le 12 octobre.

«Parfois, continuer la compétition n'est pas la solution. Parfois, il vaut mieux s'entraîner pour régler les choses», avait dit le gaucher.

Nadal s'était auparavant fait sortir en quart de final à Pékin et en 16e de finale aux Internationaux des États-Unis.

«De manière historique, les fins de saison ont toujours été difficiles pour moi. J'ai souvent souffert à cette époque, avec les surfaces. Et comme l'année a été difficile avec ma blessure, ça rend les choses encore plus compliquées», avait mentionné le joueur de 30 ans à L'Équipe.

Nadal n'a remporté que deux titres cette année (Monte-Carlo et Barcelone) et il avait dû déclarer forfait à son tournoi fétiche de Roland-Garros dès le troisième tour en raison de sa blessure au poignet.

