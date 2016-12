Milos Raonic déclare forfait en Chine

08-10-2016 | 09h59

Le Canadien Milos Raonic a déclaré forfait en vue de son match de demi-finale à l'Omnium de Chine, samedi, qu'il devait disputer au Bulgare Grigor Dimitrov.

L'Ontarien a subi une blessure à la cheville lors de sa victoire contre l'Espagnol Pablo Carreno Busta, en quart de finale.

«Hier (vendredi), je me suis blessé à la cheville lors de mon deuxième match (NDLR: contre Carreno Busta), a souligné Raonic au site de l'ATP. Évidemment, il y avait de la douleur.

«J'ai effectué des tests ce matin, qui ont démontré que j'ai une déchirure partielle sur l'extérieur de ma cheville. On m'a dit d'essayer. Alors, je me suis échauffé comme je le fais toujours, mais j'étais incapable de jouer. Alors, ça me semblait une décision correcte que de déclarer forfait.»

Raonic devrait tout de même se rendre à Shanghai au cours des prochains jours pour tenter de participer à ce tournoi de catégorie Masters.

La finale opposera ainsi Dimitrov au Britannique Andy Murray, qui a aisément remporté son match de demi-finale face à l'Espagnol David Ferrer.

