Milos Raonic en demi-finale à Pékin

07-10-2016 | 11h29

Le Canadien Milos Raonic a accédé aux demi-finales du tournoi de l'ATP de Pékin, vendredi, s'imposant en deux manches identiques de 6-4 devant l'Espagnol Pablo Carreno Busta.

Le sixième joueur mondial et troisième favori de la compétition affrontera dans le carré d'as le Bulgare Grigor Dimitrov, qui a surpris le Majorquin Rafael Nadal 6-2 et 6-4.

Raonic a mis 1 h 31 min pour vaincre la 38e raquette mondiale. Il a dominé 13-1 au chapitre des as, tandis que son rival a commis trois doubles fautes. Le gagnant a réalisé trois bris en six opportunités et a vu Carreno Busta prendre son service une fois. L'Ontarien a mis la main sur 77 des 141 points disputés au total.

Le représentant de l'unifolié présente une fiche de 46-13 cette saison et revendiquait des gains de 3 657 493 $ avant le début du tournoi. Par ailleurs, il a obtenu une deuxième victoire en autant de duels face au joueur espagnol. Maintenant, le puissant serveur tentera de Défaire Dimitrov, qui a remporté deux des trois rencontres opposant les deux hommes.

