Milos Raonic renoue avec le succès

04-10-2016 | 12h51

Le Canadien Milos Raonic a freiné une séquence de deux défaites en disposant de l'Allemand Florian Mayer en deux manches de 6-4 et 7-6 (1), mardi, dans un match de premier tour au tournoi de Pékin, en Chine.





Le représentant de l'unifolié, qui avait précédemment plié l'échine au deuxième tour des Internationaux des États-Unis et en première ronde à Saint-Pétersbourg, affrontera le vainqueur du duel opposant l'Argentin Guido Pella au Tunisien Malek Jaziri.

Raonic a réalisé un bris sur le dernier jeu du set initial pour mettre la main sur la manche. Par la suite, il semblait filer vers une victoire aisée lorsqu'il a concédé son service au neuvième jeu. Toutefois, l'Ontarien a gagné les six premiers points du bris d'égalité et n'a plus regardé en arrière.

Le troisième favori de la compétition a dominé 23-2 au chapitre des as, mais a commis quatre doubles fautes. Il a remporté 73 des 129 points de l'affrontement ayant duré 1 h 17 min.

Par ailleurs, le puissant serveur sera en action mercredi, puisqu'il disputera une rencontre de double aux côtés du Serbe Nenad Zimonjic. Les deux hommes croiseront le fer avec le duo français de Julien Benneteau et d'Édouard Roger-Vasselin.

Aussi sur Canoe.ca