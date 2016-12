Sharapova: la suspension passe de 2 ans à 15 mois

04-10-2016 | 09h21

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit la suspension de la joueuse de tennis Maria Sharapova, mardi. La sanction de la Russe qui avait échoué à un test antidopage est passée de deux ans à 15 mois.

Par conséquent, la femme de 29 ans sera admissible à un retour au jeu en avril 2017 et pourra disputer les prochains Internationaux de France.

Ayant consommé du meldonium, un produit dont le nom se trouve sur la liste des substances interdites depuis janvier, Sharapova avait été punie le 8 juin par la Fédération internationale de tennis (ITF). Elle devait avoir l'heure juste le 18 juillet dernier, avant de voir la décision reportée au 19 septembre, puis au début octobre.

«J'ai vécu l'une des journées les plus difficiles de ma vie quand j'ai appris en mars que j'allais être suspendue. Maintenant, en sachant que je pourrai jouer de nouveau au tennis en avril, il s'agit là d'une de mes journées les plus agréables, a commenté l'athlète dans un communiqué. Je sentais qu'on m'avait enlevé quelque chose que j'aimais. Ce sport est ma passion et il m'a manqué. Je compte déjà les jours avant mon retour.»

Pour sa part, le TAS a expliqué sa décision en ces mots.

«À la suite d'une audience tenue les 7 et 8 septembre, le panel a vu que Mme Sharapova avait une perception réduite des risques qu'elle prenait en consommant du meldonium. Elle l'avait auparavant utilisé pendant 10 ans sans quelconque problème relié au dopage. De plus, elle a consulté le médecin lui ayant prescrit ce produit pour des raisons de santé et non pour améliorer ses performances. Et elle n'a reçu aucun avertissement spécifique de l'ITF, de la WTA ou de l'Agence mondiale antidopage quant au changement de statut du meldonium.»

«Toutefois, Mme Sharapova a omis de donner des informations à son agent pour vérifier la liste de substances interdites et n'a pas supervisé le travail de son représentant à ce sujet. Elle n'a également pas mentionné qu'elle prenait du meldonium lorsqu'elle se soumettait à des tests», a ajouté le TAS.

