Le Canada, parfait à la Coupe Davis

18-09-2016 | 15h28

Les Canadiens Denis Shapovalov et Frank Dancevic ont chacun remporté leur match pour permettre à l'unifolié de conclure leur duel face au Chili à la Coupe Davis sans défaite, dimanche, à Halifax. Shapovalov, a sa première expérience de la Coupe Davis, a vaincu le Chilien Christian Garin en deux manches de 7-6 (5) et 6-4.

L'athlète de 17 ans a profité de son service pour prendre l'ascendant sur son vis-à-vis. Il a réussi 10 as, contre seulement deux pour Garin. Les deux joueurs ont commis cinq doubles fautes.

Le vainqueur est parvenu à briser le Chilien deux fois en cinq occasions, subissant l'échec une fois en six balles de bris à ses dépens.

Shapovalov a néanmoins commis un total de 35 fautes directes dans la rencontre.

Dancevic l'emporte

Dancevic en a rajouté en l'emportant en deux manches identiques de 6-4 face à Gonzalo Lama. Il a mis un peu plus d'une heure pour aller chercher la victoire.

Tout comme son jeune compatriote, Dancevic a été solide au service. Il a claqué neuf as contre seulement deux pour Lama. Il a aussi marqué 30 points sur son premier service en 37 tentatives.

Le Canadien a été plus opportuniste que son adversaire au chapitre des balles de bris, en convertissant trois en six occasions, alors que Lama n'en a converti qu'une seule sur quatre.

Le Canada avait déjà remporté le duel de barrage au terme des trois premiers matchs, pour conserver sa place au sein du Groupe mondial pour une sixième année consécutive. Dancevic et Vasek Pospisil avaient respectivement eu le dessus sur Garin et Nicolas Jarry vendredi. Le Canada l'a ensuite emporté en double, samedi.

