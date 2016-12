Coupe Davis: le Canada gagne son pari

17-09-2016 | 15h45

Le Canada a obtenu une place au sein du Groupe mondial pour la saison 2017 après avoir vaincu le Chili 3-0 dans un duel de barrage de la Coupe Davis, samedi, à Halifax.

Après des victoires en simple de Vasek Pospisil et Frank Dancevic la veille, le Canada a porté le coup fatal avec un gain lors du match de double. Pospisil et Adil Shamasdin ont eu le dessus sur Nicolas Jarry et Hans Podlipnik-Castillo en trois manches de 6-3, 6-4 et 7-6 (6).

«Nous sommes très heureux. Il y avait beaucoup de pression cette semaine sur toute l'équipe, a indiqué Pospisil dans un communiqué. Je crois que j'ai très bien joué hier [vendredi] contre un adversaire coriace et j'ai aussi bien joué aujourd'hui [samedi]. Je ne crois pas que j'aurais pu en faire plus. Toute l'équipe a participé à cette victoire: Frank [Dancevic] a donné le ton à la rencontre, et Adil a très bien joué.»

Les vainqueurs ont largement dominé leurs rivaux au service, claquant 16 as contre cinq. Ils ont également été nettement plus efficaces sur leurs deuxièmes balles de service avec un pourcentage de réussite de 70%. Les perdants n'ont remporté que 53% des points disputés en pareille situation.

Si les favoris de la foule ont fait preuve d'opportunisme en gagnant deux de leurs trois balles de bris, les perdants ont raté deux occasions de leur rendre la pareille.

Au total, les représentants de l'unifolié ont enlevé 110 des 197 échanges.

Deux autres matchs de simple auront lieu dimanche. Comme le Canada est assuré de sa place au sein du Groupe mondial, Denis Shapovalov remplacera Pospisil dimanche, lui permettant ainsi de faire ses débuts à la Coupe Davis. Il affrontera Christian Garin. De son côté, Dancevic sera opposé à Jarry.

Beau parcours

Le Canada connaît le plus beau parcours de son histoire à la Coupe Davis. En effet, en 2017, il fera partie du groupe sélect des 16 meilleurs pays du monde pour une sixième année consécutive. Demi-finaliste en 2013 et quart de finaliste en 2015, le Canada n'avait auparavant évolué que trois fois au sein du Groupe mondial (1991, 1992 et 2004).

Le tirage officiel de la Coupe Davis de 2017 sera effectué jeudi prochain, à Londres. C'est à ce moment que le Canada connaîtra son premier adversaire et le pays hôte pour la rencontre prévue du 3 au 5 février.

