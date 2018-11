MLS : Atlanta passe en finale

Agence QMI 29-11-2018 | 22h27

Sans grande surprise, l'Atlanta United FC a accédé à la finale de la Major League Soccer (MLS), malgré une défaite de 1 à 0 contre les Red Bulls de New York, jeudi soir, lors du match retour de la finale de l'Association Est, présenté au Red Bull Arena.

La troupe Gerardo Martino avait remporté le match aller par la marque de 3 à 0, dimanche, ce qui leur a donné une avance pratiquement insurmontable. Atlanta a donc remporté le championnat de l'Est 3 à 1.

Dans l'affrontement du jour, les vainqueurs ont été conservateurs et n'ont décoché que quatre tirs sur la cage adverse.

Pour leur part, les Red Bulls ont dirigé 13 frappes en direction du filet d'Atlanta, mais ils ont manqué d'opportunisme, ne touchant la cible que six fois. L'unique marqueur a été le défenseur Tim Parker et son but a été inscrit dans la dernière minute du temps supplémentaire.

Une petite frayeur

Peu de temps avant la 20e minute de jeu, le milieu de terrain d'Atlanta Miguel Almiron a possiblement été atteint par un projectile lancé par un partisan des Red Bulls.

Le Paraguayen était sur le point de faire un coup de pied de coin lorsqu'un objet a été lancé en sa direction.

Il est difficile de voir si l'objet a atteint ou effleuré Almiron. Mais s'il l'a raté, c'était de très peu.

À ce moment, le joueur vedette s'est pris le visage à deux mains, invoquant une blessure. Il est cependant resté dans le match. L'athlète de 24 ans a inscrit 12 buts et fourni 14 passes décisives en 32 parties en saison régulière. Il est l'un des éléments clés des succès de sa formation.