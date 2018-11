L'Impact négocie toujours avec Rod Fanni et Bacary Sagna

Agence QMI 26-11-2018 | 17h20

L'Impact de Montréal a annoncé lundi avoir renoncé à l'option prévue dans le contrat des défenseurs Rod Fanni et Bacary Sagna, mais il espère toujours les réembaucher en prévision de la prochaine saison.

Dans un communiqué émis en après-midi, le Bleu-Blanc-Noir a précisé qu'il discutait avec les deux athlètes. Aucune information n'a cependant été dévoilée quant à l'avancement des pourparlers.

Vétéran de 15 saisons et de 362 joutes en première division française, Fanni s'est joint à la formation montréalaise l'hiver dernier. Au nombre des valeurs sûres de l'équipe, l'athlète de 36 ans a participé à 26 parties de la Major League Soccer (MLS) en 2018, inscrivant un but en 2290 minutes de jeu.

De son côté, Sagna, 35 ans, a évolué 10 ans au sein de la Premier League. Ayant conclu un pacte en août, il a obtenu un filet en neuf matchs avec l'Impact, passant 810 minutes sur la surface de jeu.

Renouvellement

Par ailleurs, l'Impact se prévaudra de l'option aux ententes des gardiens Jason Beaulieu, Maxime Crépeau et James Pantemis, du défenseur Víctor Cabrera et des milieux de terrain Micheal Azira, Ken Krolicki et Jeisson Vargas.

Pour leur part, Kyle Fisher, qui n'a pas joué cette année à cause d'une fracture de stress au tibia gauche, Louis Béland-Goyette, Michael Salazar et David Choinière n'ont pas eu droit à la même faveur. Cependant, le dernier d'entre eux sera invité au prochain camp d'entraînement du club. Choinière a été limité à 12 minutes dans la MLS en 2018.