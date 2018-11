Didier Drogba : la fin d'une longue et grande carrière

Agence QMI 09-11-2018 | 17h24

C'est sur une défaite de 1-0 du Rising de Phoenix face à Louisville City jeudi, en finale du Championnat de la United Soccer League (USL), que Didier Drogba a tiré un trait sur son illustre carrière.

Âgée de 40 ans, l'ancienne vedette de l'Impact de Montréal portait depuis 2017 les couleurs du Rising, dont il est également actionnaire.

Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire, l'ancien international ivoirien a disputé son dernier match devant 5300 spectateurs au Dr. Mark & Cindy Lynn Stadium, dans le Kentucky.

Lui et ses coéquipiers ont été incapables de renverser la formation de Louisville, qui a été sacrée championne pour une deuxième année consécutive. Signe de sa frustration, Drogba a écopé d'un avertissement à la 73e minute de jeu pour contestation.

À sa dernière saison, il a inscrit sept buts en 13 matchs, dont trois en quatre matchs éliminatoires.

Montréal se souvient

Le passage de Drogba en Major League Soccer (MLS), avec l'Impact de Montréal, a été court, mais remarqué.

Accueillie en héros par des centaines de partisans à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, la super vedette du monde du soccer est devenue le quatrième joueur désigné de l'histoire du onze montréalais.

L'attaquant avait d'ailleurs connu un départ canon avec l'Impact en 2015, marquant 11 buts en 11 matchs. En un an et demi dans l'uniforme du Bleu-Blanc-Noir, il a cumulé 21 buts en 33 rencontres. En six matchs éliminatoires, il n'a toutefois marqué qu'un seul but, lui qui était relégué au rôle de remplaçant.

Précédemment, l'Ivoirien a évolué en France, en Angleterre, en Chine et en Turquie. Il a notamment remporté quatre titres en Premier League et la Ligue des champions en 2012 avec Chelsea, équipe au sein de laquelle il a joué de 2004 à 2012, puis en 2014-2015.

Avec 65 buts en 104 sélections, Drogba est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'il a conduit à trois phases finales de la Coupe du monde (2006, 2010, 2014) et à deux finales, perdues à la Coupe d'Afrique des nations (2006, 2012).

- Avec l'Agence France-Presse