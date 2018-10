Atlanta United FC : au moins une semaine sans Miguel Almiron

Agence QMI 09-10-2018 | 10h37

Le milieu de terrain de l'Atlanta United FC Miguel Almiron sera à l'écart du jeu pour au moins une semaine en raison d'une blessure à la jambe gauche subie durant le match de samedi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Almiron ne pourra aider la formation nationale du Paraguay pendant la pause internationale, car il demeurera en sol américain. L'équipe de la Georgie a précisé mardi que son cas sera réévalué sur une base hebdomadaire.

L'athlète de 24 ans a quitté le terrain après environ 30 minutes de jeu lors du plus récent duel des siens. Son entraîneur-chef Gerardo Martino avait mentionné récemment au quotidien «Atlanta Journal-Constitution» qu'il s'attendait à le voir rater le reste du calendrier régulier.

Le club de Martino occupe le sommet de l'Association de l'Est de la Major League Soccer avec 66 points, un de plus que les Red Bulls de New York. L'Atlanta United FC accueillera le Fire de Chicago le 21 octobre.