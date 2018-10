Daniel Lovitz dénonce l'absence de leadership chez l'Impact

Agence QMI 02-10-2018 | 11h31

Le défenseur de l'Impact de Montréal Daniel Lovitz a encore beaucoup de mal à digérer la défaite de 5-0 subie par les siens à son match le plus important de la saison, samedi dernier à Washington, contre le D.C. United.

Trois jours plus tard, au moment où l'équipe était de retour à l'entraînement, Lovitz en avait long à dire sur la contre-performance du onze montréalais.

«Nous avons vu un sévère manque de leadership. C'est dur à expliquer en cette période de l'année, a-t-il indiqué d'entrée de jeu en point de presse, mardi. Le résultat est décourageant, mais la manière l'est encore plus. C'est la chose la plus alarmante.»

«Nous pouvons tous être des leaders, mais nous avons tous failli à la tâche. Nous ne nous sommes tout simplement pas présentés. Nos adversaires ont tout fait mieux que nous.»

En vertu de cet échec, le Bleu-Blanc-Noir possède seulement deux points d'avance sur le D.C. United au sixième rang de l'Association de l'Est de la Major League Soccer; ses rivaux possèdent deux parties en main. Montréal accueillera le Crew de Columbus, samedi.