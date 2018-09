Ballou représentera le Canada

Agence QMI 25-09-2018 | 13h20

L'ancien milieu de terrain de l'Impact de Montréal Ballou Tabla a jeté son dévolu sur la sélection canadienne, a annoncé la fédération nationale mardi.

Conséquemment, l'athlète de 19 ans sera disponible pour le match du 16 octobre contre la Dominique à Toronto, dans le cadre des qualifications de la Ligue des Nations de la CONCACAF. L'équipe de l'unifolié avait écrasé les Îles vierges américaines 8-0 lors du premier duel de cette compétition, le 9 septembre.

«Je suis très heureux de faire partie de l'équipe nationale, a indiqué le principal intéressé dans une vidéo diffusée par Canada Soccer. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers.»

Ayant grandi à Montréal, Ballou est natif d'Abidjan, en Côte d'Ivoire et aurait pu défendre les couleurs de ce pays. Il évolue avec le FC Barcelone B depuis son transfert en provenance de Montréal au début de l'année.

«Je suis arrivé au pays quand j'avais 8 ans, a-t-il expliqué. Le Canada m'a beaucoup apporté.»

En plus de son attachement pour son pays d'adoption, son choix a été motivé par la présence de John Herdman, qui est l'entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine. «J'ai parlé avec John de la Coupe du monde et du groupe de joueurs, a dit Ballou. Nous avons discuté de sa façon de travailler et de ce qu'il veut apporter à l'équipe nationale. Il a une belle vision. Ç'a été important dans ma décision.»

Même si le Canada espérait le compter dans ses rangs, Ballou est conscient que sa place n'est pas garantie au sein du onze partant. «Je suis affamé et je veux montrer à l'entraîneur qu'il doit m'utiliser, a-t-il lancé. Il y aura une bataille pour faire ma place dans la formation.»

Dans la Major League Soccer, l'athlète de 5 pi et 9 po et 154 lb a inscrit deux buts en 21 rencontres lors de la saison 2017.