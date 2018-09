L'Impact est engagé dans une course très serrée pour une place en séries - Les séries c'est maintenant L'Impact continuellement en quête de respect

Dave Lévesque 14-09-2018 | 14h18

PHILADELPHIE | Les séries éliminatoires sont bel et bien commencées dans la Major League Soccer même si dans les faits, les premiers matchs ne seront disputés que le 31 octobre.

En effet, avec six parties à jouer, l'Impact est engagé dans une lutte pour une place dans le tournoi automnal avec D.C. United, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et l'Union de Philadelphie, que le Bleu-blanc-noir visite samedi soir.

L'Union occupe le cinquième rang de l'Association Est avec 40 points, quatre de plus que l'Impact alors que D.C. est septième avec 34 points et le Revolution vient au huitième rang avec 33 points.

Il y a donc deux places disponibles pour quatre équipes. La lutte s'annonce donc intense et l'Impact va devoir aller grappiller des points sur les gazons adverses s'il espère prolonger sa saison.

En séries

« On est pratiquement en séries en ce moment parce que chaque match a un impact sur l'avenir et c'est excitant », a confirmé le gardien Evan Bush.

Le vétéran admet qu'il regarde le classement et le calendrier des formations rivales, mais s'assure de ne plus y penser à compter de mercredi pour se concentrer sur le match de son équipe.

Bush a par ailleurs rappelé que les équipes en tête abordent parfois les séries éliminatoires avec une touche de complaisance qui peut sourire aux formations qui se faufilent à la dernière minute.

« Souvent dans cette ligue, les équipes qui doivent se battre pour obtenir leur place en séries sont celles qui tirent bien leur épingle du jeu en séries, nous l'avons fait dans le passé. »

Remettre ça

L'important pour le Bleu-blanc-noir est d'être en mesure de remettre les mêmes ingrédients sur le terrain qui lui ont permis de vaincre les Red Bulls de New York de manière convaincante, il y a deux semaines, sans surfer sur ce bon résultat.

« On ne peut pas être complaisants parce qu'on a battu New York, ce match est passé et on doit penser au prochain », a insisté Micheal Azira vendredi matin.

Rémi Garde espère surtout voir son équipe être en mesure de rejouer le même genre de rencontre sans pour autant accorder trop d'importance à cette belle performance.

« C'est un gros défi, c'est important de se souvenir de ce match, mais aussi de l'oublier parce que chaque match a sa réalité.

« Mais il faut se souvenir que ce que l'on a fait était intéressant et qu'on a eu beaucoup de comportements qu'il faut pour remporter un match », de souligner l'entraîneur qui risque fort de faire appel aux mêmes titulaires qui lui ont donné la victoire contre les Red Bulls.

Négligés

Même si l'Impact est le légitime détenteur de la sixième position avec une mince avance de deux points sur D.C. United, personne ne croit que les Montréalais seront en mesure de s'accrocher à leur position, notamment parce que D.C. va jouer six de ses sept dernières rencontres à domicile.

Rémi Garde ne se soucie guère de toutes les prédictions qui placent l'Impact sous la ligne rouge.

« Pour ceux qui accordent beaucoup d'importance à ce que l'on dit, et je respecte les gens qui portent un jugement, moi je passe beaucoup de temps à me concentrer sur ce que je peux contrôler.

« J'ai vu qu'il y avait une belle unanimité dans les pronostics, bon bien voilà, c'est comme ça. »

Motivation

Cette unanimité pourrait finalement être un bon moteur pour l'équipe. C'est du moins ce que pense Evan Bush.

« Nous avons battu plusieurs bonnes équipes cette année et souvent les détracteurs remarquent ce qu'il manquait à l'autre équipe plutôt que ce qu'on a fait de bien.

« Je crois que c'est le genre de situation qui peut nous aider à nous unifier. Tout le monde doute et c'est une bonne chose, les gens ne nous prennent pas autant au sérieux et on veut leur démontrer qu'ils ont tort. »

Kyle Fisher opéré avec succès

Kyle Fisher a été opéré avec succès, vendredi, afin de retirer des vis de son tibia gauche qui y avaient été installées lors d'une première intervention pour soigner une fracture de stress, en janvier dernier. Le jeune défenseur de 24 ans n'aura pas été en mesure de jouer cette saison en raison de cette blessure.

Plus tôt cette semaine, Rémi Garde avait mentionné que les vis étaient une source d'inconfort pour Fisher qui n'arrivait pas à s'habituer à leur présence.

Une bonne semaine pour Raitala

Jukka Raitala est rentré de Finlande en milieu de semaine après avoir disputé deux matchs de qualification de la Ligue des nations de l'UEFA que sa patrie a remportés par la marque de 1 à 0 sur la Hongrie et l'Estonie.

« Ç'a été une très bonne semaine, a convenu le Finlandais. Je crois qu'il faut remonter 40 ans en arrière pour trouver un aussi bon début de qualification pour nous.

« C'est intéressant, tous les matchs comptent », a-t-il dit au sujet de la Ligue des nations.