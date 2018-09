Première ligue canadienne de soccer: des essais nationaux se tiendront à Montréal

Agence QMI 14-09-2018 | 10h16

La Première ligue canadienne de soccer (PLC) tiendra des essais à Montréal, les 27 et 28 septembre.

Les joueurs pourront alors tenter d'obtenir une place dans un club professionnel.

La toute nouvelle ligue présentera des essais nationaux dans un total de sept villes canadiennes dès le mois septembre. La première escale est prévue à Halifax (20 et 21 septembre), puis la PLC s'arrêtera à Montréal, Hamilton, Toronto, Winnipeg, Calgary et Victoria.

«Il s'agit d'une ligue pour les Canadiens, par des Canadiens, et nous croyons fermement qu'il y a des joueurs de niveau professionnel à l'échelle du pays qui n'ont pas encore été découverts, a déclaré David Clanachan, commissaire de la Première ligue canadienne, par voie de communiqué. Tandis que nous cherchons à créer une avenue pour permettre à nos joueurs d'ici de développer leurs habiletés et de les mettre en valeur, les essais nationaux représenteront une excellente occasion de constater directement le talent qui existe dans notre pays et de voir qui a besoin de réelles possibilités pour prospérer.»

Les personnes qui souhaitent participer aux essais peuvent consulter le site web canpl.ca/gotgame.