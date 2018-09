La formation montréalaise amorce le sprint final de la saison assise au 6e rang - Impact: maintenir la bonne attitude L'heure de la revanche a sonné La saison de Fisher est fichue

L'Impact amorce pour ainsi dire le sprint final de la saison cette semaine puisqu'il ne lui reste que six matchs à disputer, trois à domicile et trois à l'étranger.

« On savait que cette portion du calendrier serait importante, a indiqué Daniel Lovitz mardi matin. On voulait être en position de faire les séries même si on aurait voulu qu'elle soit plus solide. Nous sommes encore en contrôle de notre sort et c'est ce qui compte. »