Didier Drogba devient ambassadeur pour Chelsea FC

Didier Drogba est de retour avec le Chelsea FC en tant qu'ambassadeur, un peu plus de trois ans après avoir quitté l'équipe anglaise pour se joindre à l'Impact de Montréal.

Par l'entremise de son compte Twitter, l'Ivorien a indiqué, mardi, être fier de travailler de nouveau avec la formation dont il a porté les couleurs pendant neuf saisons.

Proud to be working again with @chelseafc as ambassador for @yokohamachelseafc #yokohama #chelseafc pic.twitter.com/GBN8jeVJq7