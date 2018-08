Anthony Jackson-Hamel pourrait quitter très bientôt pour la France

TVA Sports 27-08-2018 | 16h46

L'attaquant de l'Impact de Montréal Anthony Jackson-Hamel pourrait se joindre à une équipe de Ligue 2 d'ici la fin de la période des transferts en France, le 31 août.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports Nicolas A. Martineau rapportait la semaine dernière que le Stade Brestois souhaiterait embaucher le Québécois de 25 ans, mais d'autres formations de Ligue 2, deuxième division française, seraient maintenant intéressées à ses services.

Jackson-Hamel partirait en prêt pour un an, avec option d'achat.

Après avoir fait une belle saison en 2017 avec neuf buts et quatre passes décisives en 20 matchs, l'attaquant connaît une année plus difficile en 2018, ayant été ennuyé par les blessures plus souvent qu'à son tour.

Jackson-Hamel n'a marqué que deux buts en 15 apparitions cette saison.