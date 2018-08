Sebastian Giovinco critique la qualité du terrain au BMO Field

Agence QMI 27-08-2018 | 13h12

Même si son équipe venait de battre l'Impact de Montréal 3-1 samedi à Toronto, Sebastian Giovinco n'avait pas le coeur à la fête.

Le joueur-étoile du Toronto FC (TFC) en avait plutôt contre la qualité de la surface de jeu au domicile des siens, le BMO Field.

Giovinco a marqué les deux premiers buts de la rencontre. Il a toutefois été vu en train de grimacer de douleur après son second filet et a été remplacé plus tard dans la rencontre.

L'entraîneur-chef Greg Vanney ne sait pas si son meilleur marqueur sera en mesure d'affronter les Timbers, mercredi à Portland.

L'Italien de 31 ans ne semble pas apprécier le fait que son équipe doit partager le BMO Field avec les Argonauts de Toronto, de la Ligue canadienne de football, et le TFC 2.

«Nous continuons à mettre du sable sur le terrain, tandis que les Argonauts et le TFC 2 jouent aussi ici, a affirmé Giovinco au "Toronto Sun", après la rencontre. Tout le monde joue sur ce terrain et chaque match nous perdons un joueur à cause d'une blessure.»

Ce n'est pas la première fois que Giovinco émet ce genre de critique.

Le TFC est présentement neuvième dans l'Association Est de la Major League Soccer, six points derrière l'Impact. Le onze montréalais, qui compte 33 points, occupe le sixième et dernier rang donnant accès aux séries.