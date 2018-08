Bacary Sagna pourrait faire ses débuts contre le Fire

Benoît Rioux 16-08-2018 | 12h59

Après de longs séjours avec les clubs anglais d'Arsenal et de Manchester City plus tôt dans sa carrière, le jour où Bacary Sagna revêtira l'uniforme de l'Impact de Montréal ne semble plus très loin.

«L'idée est évidemment de le faire jouer le plus rapidement possible, mais aussi de le faire jouer seulement s'il est dans les conditions physiques et athlétiques pour le faire, a indiqué l'entraîneur-chef Rémi Garde, se gardant bien de dévoiler ses intentions en vue du match de samedi, au Stade Saputo, contre le Fire de Chicago. Il n'est pas question de le mettre en difficulté. La semaine d'entraînement s'est plutôt bien passée, mais j'ai besoin encore d'un peu de réflexion.»

Chose certaine, Sagna en a impressionné plusieurs au cours des derniers jours à l'entraînement, notamment le Québécois Samuel Piette.

«On voit qu'il n'est pas trop rouillé et qu'il est content d'être ici, a noté Piette, à propos de celui qui a été acquis mercredi dernier, à quelques heures de la fin de la période des transferts. Je parlais avec lui, cette semaine, et il me disait que son dernier match remontait au mois de mai [avec le Benevento Calcio dans la Serie A italienne]. Ça fait assez longtemps, mais c'est un grand professionnel. Il en a vu d'autres, il a joué dans des grands clubs, dans des grands championnats. Il a fait en sorte de se maintenir en forme.»

«Parfois, quand ça fait longtemps que tu n'as pas touché le ballon, ça te prend un peu de temps pour trouver tes gestes techniques ou quoi que ce soit, a ajouté le Québécois. Dans son cas, ça n'a pas paru.»

De l'expérience

L'arrivée de Sagna avec l'équipe semble apporter un vent de confiance aux joueurs de l'Impact, qui sont nombreux à souligner l'expérience de l'arrière latéral de 35 ans.

«Bonne acquisition, un très grand joueur, une très belle carrière, a énuméré le défenseur central Zakaria Diallo, lui-même susceptible de faire ses débuts avec l'Impact sous peu. Je pense que ça ne peut qu'apporter que de l'expérience pour nous. Pour cette fin de saison, à l'approche des éliminatoires, ça prend des joueurs d'expérience.»

«C'est un "mec" tranquille, sympa, et il s'est intégré le plus normalement du monde, a pour sa noté le milieu de terrain Saphir Taïder. C'est un atout, il nous apportera son expérience et ses qualités de footballeur. Nous sommes contents de l'avoir avec nous. Il reste encore une portion de la saison à effectuer et je pense qu'il sera important pour le groupe.»

Avec ou sans Sagna, l'Impact a un match important à disputer contre le Fire.

«Je pense qu'il faut absolument gagner, surtout contre un rival direct qui se bat aussi pour une place en séries», a exprimé Piette.