Impact: Zakaria Diallo prêt à prendre sa place

Benoît Rioux 15-08-2018 | 16h22

Embauché en début d'année pour aider à combler la perte de Laurent Ciman en défense centrale, Zakaria Diallo s'approche enfin de son premier match avec l'Impact de Montréal.

«Je me sens prêt à jouer, a indiqué Diallo au terme de l'entraînement de mercredi. Je pense que d'ici une semaine, je serai encore mieux, mais le plus important, ce sera de répondre présent quand le "coach" fera appel à moi.»

Victime d'une rupture du tendon d'Achille avant même le début de la saison, Diallo se retrouve toutefois au coeur d'une belle compétition à l'interne avec l'ajout, au fil des mois, de Rod Fanni et de Rudy Camacho parmi les arrières centraux.

«Je ne me prends pas trop la tête avec ça, a-t-il dit. Mon but, c'est de revenir à mon mieux. Après, je connais mon niveau. C'est une concurrence saine. Ce sont des "mecs" avec qui je m'entends très bien. Il n'y a aucun souci.»

Sans l'ombre d'un doute

Visiblement apprécié par ses coéquipiers, Diallo a su garder le sourire même s'il a dû travailler fort pour retrouver la forme.

«J'ai été arrêté cinq mois, sans compétition, a noté le Français d'origine sénégalaise. Le plus dur, ç'a été la reprise. J'ai été plâtré pendant trois mois et je ne faisais rien du tout. À la reprise, j'ai dû me remettre dedans physiquement, travailler la musculation, les jambes.»

Même s'il subissait une blessure semblable pour une deuxième fois, Diallo n'a pas eu peur pour la suite de sa carrière.

«Je ne doute jamais et c'est ma force, a repris Diallo, qui est retourné en France pendant sa remise en forme. Je connaissais le protocole de la blessure, je n'avais aucune appréhension, je savais que j'allais revenir. Pendant des mois et des mois, dans ma tête, j'étais blessé, mais j'étais déterminé à revenir.»

Une récompense appréciée

Déjà, la semaine dernière, le défenseur a eu un avant-goût de ce qu'il l'attend quand il a fait le voyage à Salt Lake City avec ses coéquipiers.

«Avec tout ce que j'ai enduré ces derniers mois, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là, a-t-il témoigné. C'est la récompense d'un travail depuis des mois. Pour me récompenser, le "coach" m'a mis dans le groupe et ça fait du bien au moral. Vraiment.»

Diallo risque de se porter encore mieux lorsque l'entraîneur-chef Rémi Garde l'enverra sur le terrain pour une première fois dans l'uniforme de l'Impact.

- L'Impact disputera son prochain match ce samedi soir, au Stade Saputo, contre le Fire de Chicago.