Courtois au Real Madrid: quasiment fait, selon la presse espagnole

AFP 07-08-2018 | 09h37

MADRID | La presse espagnole fait déjà de Thibaut Courtois, aux abonnés absents à l'entraînement de Chelsea lundi et ce mardi, le gardien de but du Real Madrid qui serait sur le point de débourser quelque 35 millions d'euros pour le gardien international belge.

« Courtois, accord imminent », titre ainsi le quotidien madrilène Marca, qui affirme qu'à Madrid, « ils ont confiance pour parvenir à la signature ».

« Le feuilleton Courtois touche à sa fin. L'intéressé, qui n'a pas participé à l'entraînement de Chelsea bien que ses vacances soient officiellement terminées, accélère le processus pour signer au Real Madrid, et une annonce dans ce sens pourrait intervenir dans les prochaines heures », poursuit Marca, selon lequel le Real Madrid est prêt à s'attacher les services de celui qui a été désigné meilleur gardien du Mondial en Russie.

« Courtois ne vient pas s'entraîner avec Chelsea », observe pour sa part le quotidien catalan Mundo Deportivo, pour lequel « sa prochaine destination sera le Real Madrid ».

L'autre grand quotidien madrilène AS, lui, affirme non seulement « que Chelsea a perdu Courtois, mais cite déjà le nom de celui qui lui succèdera au club londonien: Kepa Arrizabalaga, de l'Athletic Bilbao. «L'équipe londonienne est prête à payer les 80 millions d'euros correspondant à la clause de cession du joueur, à l'Athletic».

La presse espagnole cite aussi une autre piste pour Chelsea, celle du portier slovène Jan Oblak, de l'Atletico Madrid, où les Blues étaient allés chercher en 2014... Courtois.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs de plus en plus insistantes font de Courtois, l'un des héros des Diables Rouges au dernier Mondial, où ils ont pris la 3e place, le futur gardien du Real Madrid.

L'agent du joueur a déclaré samedi dernier dans les colonnes du tabloïd britannique The Sun que Courtois désirait retourner en Espaqne pour se rapprocher de ses enfants.

Celui qui a joué à l'Atletico Madrid de 2011 à 2014 avant d'arriver à Chelsea, à qui il doit encore un an de contrat, est le papa d'une fille de trois ans et d'un garçon d'un an nés d'une liaison, lorsqu'il vivait en Espagne, avec Marta Dominguez, dont il est désormais séparé.