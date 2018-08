Transfert: Arturo Vidal quitte le Bayern Munich pour le FC Barcelone

AFP 03-08-2018 | 18h28

BARCELONE | Le Bayern Munich et le FC Barcelone ont annoncé vendredi soir avoir conclu un accord pour le transfert du milieu de terrain chilien Arturo Vidal vers le club espagnol.

« L'accord avec Arturo Vidal porte sur les trois prochaines saisons, sous réserve de la visite médicale que le joueur passera dans les prochains jours », détaille le club catalan sur son site web. Le montant du transfert n'a pas été précisé.

De son côté le Bayern Munich a confirmé le départ de son milieu polyvalent, âgé de 31 ans, sur son compte Twitter. « Nous aimerions remercier Arturo pour tout ce qu'il nous a apporté et nous lui souhaitons le meilleur en Espagne » avant de poster un tweet rassemblant sous forme d'émojis les titres remportés par le Chilien sous le maillot du Bayern, accompagné d'une image animée du joueur où il dessine son célèbre coeur avec les mains.

Avec les Munichois, Vidal a glané trois titres de champions d'Allemagne, une Coupe d'Allemagne et deux Supercoupes d'Allemagne.

Sur son compte Twitter, le club allemand a publié un peu plus tard un message de remerciement du Chilien: « Merci au Bayern et à tous les partisans. J'ai adoré mon passage à Munich. Je suis reconnaissant au club de me donner l'opportunité de vivre un nouveau challenge à Barcelone ». Une ville où il suivra les traces de ses compatriotes Alexis Sanchez, qui avait porté les couleurs blaugrana de 2011 à 2014, et du gardien Claudio Bravo (2014-2016).

Le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge a remercié « au nom du club, Arturo pour ces trois merveilleuses années. Nous avons fêté beaucoup de titres durant cette période, auxquels il a contribué de façon significative. Il a toujours répondu présent dans les matches importants et on a toujours pu compter sur lui ».

Après des débuts dans le club chilien de Colo Colo, Vidal avait rejoint l'Europe et le Bayer Leverkusen en 2007 avant d'évoluer en Italie avec la Juventus de 2011 à 2015, puis de s'envoler pour Munich.

Joueur complet et infatigable, Vidal est aussi connu pour ses frasques extrasportives, dont un accident de la route en état d'ébriété en pleine Copa America en 2015 avec sa sélection. Ce qui ne l'empêchera pas de remporter la compétition, tout comme la Copa de 2016.

Il compte 100 capes avec sa sélection avec laquelle il n'avait pu se qualifier pour le Mondial-2018 en Russie.