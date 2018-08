Une meilleure atmosphère chez l'Impact

TVA Sports 02-08-2018 | 09h57

Les joueurs de l'Impact de Montréal Samuel Piette, Rod Fanni et Zakaria Diallo, ainsi que des membres de l'Académie de l'Impact, devaient rendre visite aux partisans dans une mini-tournée au centre-ville, jeudi.

Le onze montréalais organise ce bain de foule au moment où l'équipe figure au cinquième rang de l'Association de l'Est en vertu d'une récolte de 28 points en 23 matchs.

En d'autres mots, l'Impact figure actuellement parmi les équipes en bonne position pour participer aux séries. Ce sera donc plus facile pour Piette et ses coéquipiers de se montrer sous leur meilleur jour devant les amateurs qu'il y a quelques mois, quand le club enchaînait les défaites.

«On espère continuer sur notre lancée samedi [contre le D.C. United], a souhaité Piette tout haut en entrevue à l'émission "Québec Matin" de la chaîne LCN, jeudi. L'atmosphère est beaucoup mieux qu'il y a deux, trois mois. On est en séries en ce moment.»

Piette et l'Impact ont «besoin de tout le monde au stade (Saputo) pour avoir le plus de soutien possible» ce week-end, surtout qu'après trois matchs sans défaite (2-0-1), Montréal vient d'encaisser deux revers consécutifs (un en Major League Soccer et un autre en Championnat canadien).

«On a besoin d'une équipe gagnante à Montréal, a ajouté le milieu défensif. Beaucoup de gens avaient lancé la serviette, complètement abandonné la saison. On est en meilleure position maintenant.»

Piette a une explication plausible pour justifier les problèmes de l'Impact en début de campagne.

«C'est dur de dire s'il y a un moment spécifique où on s'est redressé. On a eu un nouveau personnel d'entraîneurs, beaucoup de nouveaux joueurs, ça prenait du temps avant de trouver nos repères ensemble.»

«En enfilant les matchs, on est devenu de plus en plus à l'aise. Nous, les joueurs, on s'est dit que c'était à nous de changer les choses.»