Agence QMI 31-07-2018 | 09h24

La Major League Soccer (MLS) tiendra mercredi soir sa classique annuelle lorsque plusieurs des vedettes de la ligue se mesureront à la célèbre Juventus de Turin, dans le cadre du match des étoiles présenté au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.

La vedette de la «Juve», Cristiano Ronaldo, ne sera pas de la partie. Le Portugais, qui s'est joint au club au début de juillet après plusieurs saisons très fructueuses avec le Real Madrid, n'a pas accompagné l'équipe aux États-Unis, probablement pour s'occuper du passage de sa famille à Turin et bénéficier d'un répit supplémentaire après avoir participé à la Coupe du monde en Russie.

Également, Zlatan Ibrahimovic, du Galaxy de Los Angeles, a choisi de ne pas participer au match auquel il était invité afin de se reposer.

Toutefois, malgré l'absence de deux de ces deux géants, cette rencontre présente un intérêt certain.

Voici cinq raisons de regarder le match des étoiles de la MLS, qui sera présenté en direct à la chaîne TVA Sports, mercredi soir.

1 - Josef Martinez

L'attaquant de l'Atlanta United FC connaît une campagne historiqu, car il est en voie de démolir le record de buts inscrits en une saison, qui est de 27. Le Vénézuélien de 25 ans en a inscrit 24 jusqu'ici et il reste encore trois mois à la saison. Martinez a aussi réussi son sixième tour du chapeau en MLS il y a quelques semaines, un autre record de la ligue dans laquelle il n'évolue que depuis un an et demi.

Aucun attaquant n'a été aussi dangereux, dans l'histoire de la MLS, que Martinez l'est cette année. De plus, son principal partenaire à Atlanta, Miguel Almiron, participe aussi au match des étoiles. En l'absence de Zlatan et de David Villa, Martinez aura donc tous les projecteurs braqués sur lui et l'entourage qui lui faut pour se faire valoir.

Mieux encore : Martinez a évolué pendant quelques saisons pour le Torino, littéralement le rival local de la Juventus. Il sait donc très bien ce qui l'attend. Il a sans doute hâte de se mesurer de nouveau à l'une des meilleures défensives au monde.

2 - Le Mercedes-Benz Stadium

Depuis que l'Atlanta United FC évolue dans ce stade tout neuf qu'il partage avec les Falcons de la NFL, le public est au rendez-vous. Manifestement, les gens d'Atlanta adorent le soccer, puisqu'on voit souvent des foules de plus de 70 000 personnes aux matchs des «Five Stripes».

Il y a fort à parier que le public ne voudra pas rater la classique, un rendez-vous très spécial dans un stade qui l'est tout autant. L'ambiance devrait être électrique et n'aura sans doute pas grand-chose à envier à celles ressenties dans les plus grands stades d'Europe.

3 - La Juventus

Après la visite du Real Madrid l'an dernier à Chicago, la Juventus, une autre puissance mondiale du soccer, a accepté le défi d'affronter les étoiles de la MLS. Plusieurs gros noms du club, comme Ronaldo, mais aussi Paulo Dybala, Douglas Costa ou encore Mario Mandzukic, ne seront pas de la partie, probablement en raison de leur saison allongée par leur participation à la Coupe du monde.

La «Juve» enverra néanmoins plusieurs joueurs de haut calibre sur la pelouse. Le défenseur italien Giorgio Chiellini, entre autres, possède un niveau encore tout près des meilleurs du monde malgré le passage des années. En milieu de terrain, il y aura sans doute le Bosnien Miralem Pjanic, qui possède une technique parmi les meilleures en Serie A.

L'ailier italien Federico Bernardeschi, un joueur dynamique, habile et créatif, sera aussi à surveiller. Et évidemment, le vétéran Claudio Marchisio, un milieu de terrain, est également un plaisir à voir jouer.

Parmi les autres grands noms disponibles pour la Juventus : Mehdi Benatia (défenseur), Andrea Barzagli (défenseur), Emre Can (milieu), Sami Khedira (milieu) et Wojciech Szczesny (gardien).

Bref, les étoiles de la MLS, qui n'ont pas tellement joué ensemble, devront savoir s'organiser rapidement. Après tout, la «Juve» domine la Serie A, dont elle a remporté le titre au cours des sept dernières saisons.

4 - Giovinco retrouve son ancien club

Avant de joindre au Toronto FC et de prendre la MLS d'assaut, le diminutif mais électrisant attaquant Sebastian Giovinco était un joueur de la Juventus, avec laquelle il a évolué pendant plusieurs années.

Il n'y a aucun doute que l'Italien voudra bien faire contre son ancienne équipe, au sein de laquelle il compte encore quelques amis, dont Marchisio, qu'il a longuement côtoyé dans l'académie de la formation turinoise.

5 - Alphonso Davies

Le jeune prodige canadien vient tout juste de s'entendre avec le Bayern Munich, qu'il rejoindra à la fin de la présente saison en MLS.

Davies, 17 ans, affrontera donc dès l'an prochain des formations européennes, et peut-être de très bonnes, si le Bayern choisit de ne pas l'envoyer jouer ailleurs en prêt.

En ce sens, ce duel contre la Juventus sera certainement un avant-goût de ce que sera fort probablement la suite d'une carrière qui promet énormément.

Et en ce moment, Davies est tout feu, tout flamme avec les Whitecaps de Vancouver. Il a connu un match de deux buts et de deux mentions d'aide contre le Minnesota United FC samedi dernier.

Déjà membre de l'équipe nationale canadienne, l'ailier adore déborder les défenses adverses et il y a fort à parier qu'il voudra «s'essayer» contre des arrières de haut niveau.