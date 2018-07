Affrontement contre la Juventus de Turin: Darwin Quintero et Tyler Adams s'ajoutent aux étoiles de la MLS

Agence QMI 30-07-2018 | 12h15

La Major League Soccer (MLS) a annoncé, lundi, que Darwin Quintero et Tyler Adams se joindront à sa formation d'étoiles en vue de l'affrontement contre la Juventus de Turin.

Quintero évolue comme attaquant avec le Minnesota United FC. À sa première saison dans le circuit Garber, il a amassé neuf buts et huit mentions d'aide en 17 parties. Le Colombien a été acquis de Club America, au Mexique, en mars par le Minnesota et est l'un de leurs joueurs désignés.

Pour sa part, Adams est membre des Red Bulls de New York. Le milieu de terrain a pris part à 17 rencontres et totalise quatre passes décisives et 12 tirs au but en 2018. À 19 ans, il sera l'un des plus jeunes joueurs de la formation d'étoiles.

Les deux joueurs remplacent les attaquants Zlatan Ibrahimovic (LAFC) et David Villa (NYCFC), qui ont dû renoncer au match.

Les meilleurs joueurs de la MLS, dont un certain Ignacio Piatti de l'Impact de Montréal, se mesureront à la puissante formation italienne, mercredi, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.