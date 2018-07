Atlanta United FC: tout un défi attend l'Impact

Philippe Asselin 27-07-2018 | 14h42

L'Impact n'aura pas le temps de pleurer bien longtemps sa défaite en demi-finale du Championnat canadien, puisque les hommes de Rémi Garde recevront la meilleure formation de la Major League Soccer (MLS), samedi.

La défaite de 2-0 à Vancouver, mercredi soir, a été difficile à encaisser pour les joueurs, mais ils doivent se concentrer sur l'Atlanta United FC, selon Samuel Piette.

«C'est sûr qu'on est déçu. Honnêtement le sentiment qu'on avait dans le vestiaire était vraiment plate, mais c'est le meilleur moment pour rebondir. On affronte la meilleure équipe. On sait que dans cette ligue, tout peut se passer. On fait très bien en ce moment dans la MLS. On n'a pas le choix de se concentrer sur ça, il nous reste juste ça.»

Afin de rebondir, l'Impact devra se méfier de la puissante attaque d'Atlanta, menée par le meilleur marqueur de la MLS, Josef Martinez. Celui-ci est à seulement cinq buts du record de la ligue et marque à un rythme effréné. Il a touché le fond du filet à 22 reprises en 22 parties cette saison. Il a également battu le record du nombre de tours du chapeau en carrière avec six en seulement une saison et demie dans le circuit Garber.

Pour Piette, la clé d'une éventuelle victoire passera par la relance.

«Ça va être difficile avec la circulation du ballon. Ils [Atlanta] vont toujours être sur nous. Ça va être important de jouer dans leur dos, de mettre le ballon le plus profond possible et de les presser. Atlanta, ce n'est pas une équipe qui se fait presser normalement. Si on est capable de faire ça, ce qu'on fait bien à la maison habituellement, ça sera un bon point pour nous.»

«Quand on a joué contre eux sur leur terrain, nous avons joué une bonne première demie. Nous avons défendu en unité et nous devrons faire ça aussi samedi. C'est un bon moment pour les affronter, parce que nous faisons un bon travail à domicile. Je suis réellement confiant, l'équipe est en forme, malgré que nous ayons joué deux matchs cette semaine. Nous sommes prêts.»

Lors de l'unique affrontement entre les deux équipes cette saison, l'Impact menait en première demie et s'était effondré lors du second 45 minutes, perdant la rencontre 4-1.

Le onze montréalais aura la chance de prendre sa revanche et de faire oublier son échec en Championnat canadien, dès 19h, au Stade Saputo.