Jimmy Briand : «je suis très déçu» - Rémi Garde

L'arrivée et le désistement de l'attaquant Jimmy Briand avec l'Impact de Montréal ont fait couler beaucoup d'encre dans la dernière semaine. La conclusion de cette histoire déçoit évidemment l'état-major du Bleu-Blanc-Noir.

«Je suis très déçu de l'issue de ce dossier, a affirmé Rémi Garde vendredi matin. Je pensais même pouvoir compter sur Jimmy en fin de semaine. C'est comme ça dans le foot. Tant que ce n'est pas signé, ça peut arriver.»

Du point de vue du directeur technique de l'Impact, Adam Braz, l'affaire était conclue.

«Nick De Santis était en charge des négociations et il nous a dit que tout était fait, qu'il y avait un accord. Tout était préparé par rapport aux documents avec la MLS pour le contrat de Jimmy et pour l'indemnité avec Guingamp. Il y avait même un billet d'avion pour lui et sa famille. Finalement, il a décidé de ne pas signer.»

Alors qu'une entente verbale avait été conclue entre les deux camps, le joueur a fait des demandes supplémentaires, qui ont été jugées déraisonnables par la formation montréalaise.

«En Major League Soccer (MLS), quand tu commences à ajouter certaines choses, au niveau du salaire ou par rapport à une maison ou une auto, ça change la dynamique d'un contrat, a expliqué Braz. Nous avions prévu qu'il vienne comme un joueur TAM (payé avec de l'argent d'allocation), mais quand tu commences à ajouter d'autres éléments, ça change tout dans le monde de la MLS.»

Il semblerait que les demandes de Briand auraient fait en sorte qu'il devienne un joueur désigné, ce que n'aurait pu se permettre l'Impact.

Un plan B ?

Dans un communiqué émis jeudi, l'organisation affirmait travailler sur d'autres options et disait même qu'une solution serait annoncée dans les prochains jours.

À ce sujet, Braz est resté évasif.

«On regarde des options dans la MLS et à l'extérieur. Par rapport aux options dans la ligue, je discute beaucoup avec Rémi pour des échanges possibles. Pour l'extérieur, je sais que Rémi regarde certains joueurs qu'il a ciblés. On va voir si on peut faire des additions à l'effectif.»

Du côté de Garde, la personnalité d'un possible nouveau venu penche énormément dans la balance.

«La chimie de l'équipe est importante. Je sais que de l'extérieur, les joueurs peuvent être vus uniquement comme des numéros, mais c'est important de ne pas oublier qu'ils sont humains. Ça prend du temps créer une bonne chimie et parfois une excellente chimie peut te donner de meilleurs résultats que de mettre sur le terrain des joueurs plus talentueux. L'objectif est d'améliorer l'équipe, mais pas au détriment de ce que nous avons construit.»

L'impact devra faire vite puisque la fenêtre des transferts se ferme le 8 août.

Les joueurs en blaguent déjà

Pour Samuel Piette, la non-acquisition de Briand ne l'empêchera pas de dormir.

«Ça ne change rien pour nous. C'est sûr qu'il y avait eu une annonce et c'était presque finalisé, mais bon ça ne s'est pas fait à la dernière seconde. Nous, on aurait aimé avoir du renfort, mais on va voir si quelqu'un d'autre peut se joindre à nous.»

Les joueurs de l'Impact ont plus pris la nouvelle avec humour.

«Il y a eu des petites blagues. [Daniel] Lovtiz est rentré et il a dit : «Salut, moi c'est Jimmy» en niaisant, mais c'est juste drôle. On peut juste en rire rendu là.»