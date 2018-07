Le gros lot pour Alphonso Davies

Dave Lévesque 24-07-2018 | 15h01

VANCOUVER | L'Impact avait Ballou Tabla, qui a été transféré au FC Barcelone plus tôt cette année, et les Whitecaps ont Alphonso Davies, un prodige de 17 ans qui vient de signer une entente avec le Bayern Munich.

Le joyau des Whitecaps était mardi à Philadelphie - où Munich prépare sa saison - pour y signer un contrat. Les Whitecaps vont recevoir une somme de transfert de 13 millions de dollars qui est assortie de divers bonis qui pourraient faire grimper le total aux environs de 20 M$.

Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire de la MLS, ce qui n'est pas peu dire pour le jeune homme qui a déjà accumulé 3 buts et 8 passes en 20 matchs cette saison.

Le plus important transfert de la MLS à ce jour est celui de Jozy Altidore vers le club espagnol Villarreal, qui avait rapporté 10 M$ en 2008.

« C'est excellent pour la MLS. Ça montre que dans cette ligue, il y a des jeunes joueurs qui progressent bien », a réagi Rémi Garde mardi.

Absent

Davies est pour l'heure encore un membre des Whitecaps puisque son transfert ne sera effectif que le 1er janvier et comme il se trouvait sur la côte Est mardi, il y a fort à parier qu'il sera laissé de côté par Carl Robinson ce soir.

Samuel Piette ne sera pas fâché si Davies reste à l'écart du jeu, lui qui a amassé un but et une passe contre l'Impact lors du premier match de la saison de la MLS. Il n'a pas joué lors du match aller à Montréal, mercredi dernier.

« C'est une grosse menace pour nous et il nous a fait mal au premier match de la saison, c'est une bonne nouvelle de ne pas l'avoir sur le terrain demain. »

Malgré ses 17 ans, Davies est déjà en passe de devenir une vedette et est déjà le meilleur joueur des Whitecaps. Il doit d'ailleurs participer au match des étoiles, la semaine prochaine.

Au bon endroit

Selon Garde, Davies aboutit dans une très bonne organisation à Munich.

« Le Bayern est un club qui travaille très bien et qui ne va pas le griller. On va le mettre dans les meilleures conditions pour finir sa maturation de footballeur et d'homme. »

L'entraîneur-chef de l'Impact n'est par ailleurs pas étonné de ce transfert puisqu'il avait évidemment détecté le potentiel du jeune homme.

« C'est un très, très bon jeune joueur que je n'ai pas mis longtemps à repérer. On n'a pas besoin de beaucoup de connaissances pour voir qu'il a beaucoup de qualités footballistiques. »