Les Whitecaps vont aligner leur équipe A pour le match retour du Championnat canadien - L'artillerie lourde contre l'Impact Le gros lot pour Alphonso Davies

Dave Lévesque 24-07-2018 | 13h59

VANCOUVER | À peine remis d'un match très tendu à Portland samedi, l'Impact doit maintenant disputer le match retour de la demi-finale du Championnat canadien contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi soir.

Le Bleu-blanc-noir a remporté la première confrontation par la marque de 1 à 0 au stade Saputo, il y a une semaine, et a certainement l'intention de continuer son chemin vers la finale, qui sera disputée le mois prochain.

Ce que l'on sait, c'est que les Whitecaps vont y aller avec toutes leurs munitions, incluant l'attaquant Kei Kamara et le défenseur Kendall Waston, qui n'ont pas joué lors de la première rencontre.

Ils seront par contre sans doute privés du jeune milieu Alphonso Davies, qui se retrouve au milieu d'un tourbillon en ce moment.

Couper les centres

Samuel Piette s'est remémoré la première rencontre entre les deux équipes cette saison, lors du tout premier match du calendrier régulier de la MLS. Les Whitecaps l'avaient emporté 2 à 1 grâce à des buts de Kamara et Davies.

Selon le milieu de terrain montréalais, il faut couper l'alimentation de Kamara pour le neutraliser.

« Lors du premier match de la saison contre eux, on a accordé beaucoup de centres et Kei Kamara est une menace sur les centres.

Tu n'as pas besoin de le marquer si tu contres les centres. C'est la première chose qu'on doit faire. »

Vers l'avant

Rémi Garde a l'intention de jouer un match dans le même esprit que celui qu'a offert son équipe samedi en Oregon.

Pas question donc de protéger l'avance de 1 à 0 obtenue lors du rendez-vous de mercredi dernier, on va y aller pour la victoire.

« Ce que l'équipe a produit à Portland ressemble vraiment à l'idée que j'ai d'une équipe, c'est-à-dire difficile à manoeuvrer et quand on a le ballon, ne pas être timide. »

Piette estime par ailleurs que ses coéquipiers et lui ont tout avantage à sortir en force afin de mettre toute la pression sur l'équipe locale.

« Avec un but assez tôt dans le match, on se donnerait un coussin. Il ne faut pas qu'on se referme trop derrière, il faut toujours essayer de marquer le premier but et quand c'est le cas, notre mentalité change un peu parce qu'on a encore plus envie de défendre notre cage. »

Camacho, un cas incertain

Si Garde entend utiliser la plupart de ses cadres, le match risque de se jouer sans Rudy Camacho, qui s'est blessé en seconde demie à Portland.

« Rudy a pris un coup dans un duel aérien. L'adversaire lui est retombé sur le mollet. Il y a un petit oedème. Les physios travaillent énormément avec lui, mais ça va peut-être être un peu juste.

Ce n'est pas sérieux, mais forcer dessus pourrait entraîner une absence plus longue et il est hors de question de ça. »

Quant à Rod Fanni, il a lui aussi pris un coup à l'arrière du genou et a eu des problèmes d'engourdissement, mais ce n'était rien de bien grave, il sera en mesure de jouer.

Repos

On ne cesse de le répéter, l'Impact est à la fin d'une séquence de 7 matchs en 22 jours et l'énergie commence certainement à diminuer un peu, alors on a économisé tout le monde ces derniers jours.

« On a eu trois jours pour récupérer au lieu de deux comme pour le match à Portland et cette journée-là fait beaucoup de bien », a convenu Piette.

« On a été obligé de donner un peu de repos et à Portland il faisait très chaud, alors pas question de solliciter ceux qui avaient beaucoup joué », a ajouté Garde.