MLS 360 : Josef Martinez en mode destruction

Ian Gauthier / TVA Sports 23-07-2018 | 15h54

Est-ce que Josef Martinez est le meilleur attaquant de l'histoire de la Major League Soccer (MLS)? La question mérite désormais d'être posée. Samedi après-midi, le Vénézuélien de 25 ans a mis son sixième tour du chapeau en MLS... une ligue dans laquelle il évolue depuis un an et demi.

C'est un record, et ce ne sera probablement pas le seul qu'il écrasera cette année : l'attaquant d'Atlanta United en est à 22 filets en 2018, neuf de plus que son plus proche poursuivant, et le record de buts en une saison, en MLS, est de 27.

Comme l'expliquait l'ancien défenseur de la MLS Bobby Boswell il y a quelques jours, tous les arrières de la ligue savent exactement ce que Martinez fait, et ils ne sont toujours pas capables de le ralentir. On souhaite bonne chance à l'Impact, qui devra l'affronter le weekend prochain.

Atlanta l'a emporté 3-1 à domicile contre D.C. United, samedi, dans une rencontre où Wayne Rooney, nouvelle vedette du club de la capitale américaine, n'a pas été très influent.

Davies sur le départ

L'autre gros dossier du weekend concerne Alphonso Davies. Le prodige canadien de 17 ans a été laissé de côté par les Whitecaps alors que des rumeurs de transfert vers le Bayern Munich, rien de moins, circulaient au sujet du jeune homme.

Un dossier qui devrait débloquer rapidement, selon ce qu'a expliqué son entraîneur, Carl Robinson, samedi.

Davies, qui n'est pas blessé, est resté à Vancouver alors que les Whitecaps se faisaient battre 2-0 par les Sounders. Après s'être maintenus dans le top six de l'Ouest pendant les premiers mois de la saison, les 'Caps se retrouvent au neuvième rang après avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Et ça n'inclut pas la défaite de 1-0 de mercredi dernier à Montréal dans le match-aller de la demi-finale du Championnat canadien. D'ailleurs, le match-retour aura lieu ce mercredi et il faut se demander dans quel état d'esprit l'équipe se trouvera. L'Impact aura un coup à jouer au BC Place...

Le Bleu-Blanc-Noir, d'ailleurs, est allé chercher un gros point à Portland, samedi soir. Ce qui est dommage, c'est qu'avec un peu plus de réalisme devant le filet, le club aurait pu réaliser l'exploit de quitter l'Oregon avec une victoire, d'autant plus que les Timbers jouaient sans leur précieux Diego Chara.

Ce réalisme, peut-être que l'Impact l'obtiendra enfin avec l'attaquant Jimmy Briand, dont l'arrivée est maintenant imminente. En attendant, il faut lever notre chapeau à l'entraîneur Rémi Garde et à ses hommes, qui démontrent de la discipline et du caractère. Les voilà maintenant au cinquième rang dans l'Est. Considérant les trous dans l'effectif, ainsi que leur douloureux début de saison, c'est tout un exploit et s'ils peuvent éviter les blessures, la fin de la saison promet d'être intéressante.

Des clubs qui trébuchent

Ce qui aide aussi l'Impact à grimper au classement, c'est que ses rivaux directs ont tendance à se tirer dans le pied par les temps qui courent.

À commencer par le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Les hommes de l'entraîneur Brad Friedel ont raté leur chance de rester devant l'Impact en subissant une défaite de 2-0 contre les toujours solides Red Bulls, dans le New Jersey. Ceux-ci en sont à quatre victoires en cinq matchs.

À l'inverse, les «Revs» restent sur trois défaites et une nulle en juillet, et ont maintenu une fiche de 4-6-6 depuis début avril. Et la suite de leur calendrier n'annonce rien de facile.

À noter : Bradley Wright-Phillips a inscrit son 13e filet de la saison dans la victoire. Le numéro 99 en est à 99 buts en MLS.

Les choses ne vont pas tellement mieux pour l'Union de Philadelphie. Le club de la Pennsylvanie est devenu samedi la plus récente victime de la bande à Zlatan, à domicile de surcroît.

Le Galaxy a profité d'une performance d'un but et une passe décisive d'«Ibra».

Los Angeles est maintenant quatrième dans l'Ouest après avoir maintenu une fiche de 6-1-3 à ses dix derniers matchs. L'Union, de son côté, est coincé au septième rang, accuse un retard de quatre points sur le Revolution et ses trois prochains matchs auront lieu à l'étranger. Ça passe ou ça casse pour les hommes de Jim Curtin, dans les prochaines semaines.

Le Fire de Chicago est un autre de ces clubs qui ont échoué dans leur tentative d'améliorer leur sort dans la course aux éliminatoires. Bastian Schweinsteiger et ses amis n'ont pas très bien joué à domicile, samedi, et ont vu le Toronto FC se sauver avec une victoire de 2-1. Est-ce que le TFC est en résurgence? Jozy Altidore, Chris Mavinga et Victor Vasquez sont enfin de retour au jeu. C'est de bon augure.

La bonne nouvelle pour le Fire, c'est qu'il y aura la possibilité de se venger dès samedi prochain, alors qu'il affrontera de nouveau Toronto, cette fois au BMO Field.

Le but de la semaine

Orlando City a aussi gaffé, samedi. Neuvièmes dans l'Est, les «Lions» menaient 2-1 à Columbus est étaient en voie de passer devant Chicago et Philadelphie au classement avant de voir le Crew marquer deux fois à partir de la 88e minute de jeu.

C'est Wil Trapp qui a coulé Orlando en marquant dans les arrêts de jeu à l'aide d'un véritable missile.

En fait, le Crew l'a échappé belle. Sans cette victoire, il aurait vu l'Impact s'approcher drôlement au classement, mais le voilà plutôt confortable quatrième. Par ailleurs, la rumeur veut que le club soit sur les rangs afin de ravoir Justin Meram, dont la saison à Orlando tourne à la catastrophe. Il faut cependant rappeler que Meram, qui a connu de belles saisons à Columbus, voulait quitter l'Ohio l'hiver dernier afin de connaître un nouveau défi. Voudra-t-il revenir à son ancien défi?

Il s'agit d'un dossier qui sera intéressant à suivre dans les prochains jours.

Dans l'Ouest

Minnesota United a surpris tout le monde, dimanche, en passant le Los Angeles FC à tabac.

Encore une fois, le joueur désigné des «Loons», Darwin Quintero, a été absolument brillant avec un but et deux passes décisives. Son coéquipier Christian Ramirez a quant à lui inscrit un doublé. Minnesota est sur une bonne séquence et est de retour dans la course aux éliminatoires dans l'Ouest, mais l'équipe disputera six de ses sept prochains matchs à l'étranger. On verra de quel bois ils sont réellement faits à ce moment-là.

Pour le LAFC, s'agit-il d'un «fail» momentané ou d'un signe de problèmes plus profonds? Penchons pour la première option, mais le prochain match du club le verra opposé au Galaxy, jeudi, à la maison.

Oh que ça va être bon.

Il y avait derby texan, samedi, un match dans lequel le Dynamo a dû se contenter d'un verdict nul de 1-1 à domicile contre le FC Dallas, toujours meneur au classement dans l'Ouest, avec quatre points d'avance sur le LAFC.

Dallas aurait bien pu se sauver avec ce match. Le toujours dangereux Roland Lamah a non seulement raté un tir de pénalité, mais il a vu la balle se river contre la transversale lors d'une autre chance en or plus tard dans le match.

Dallas a conclu son weekend sur une transaction : l'équipe a fourgué le jeune milieu de terrain Kellyn Acosta, un produit de son académie, aux Rapids du Colorado en retour, notamment, de l'attaquant Dominique Badji.

Acosta, qui a déjà évolué pour l'équipe nationale américaine, a connu une baisse de régime dans les derniers mois, mais son talent est indéniable et il aura toutes les chances de se relancer au Colorado. Et Badji, de son côté, viendra aider une attaque qui n'a pas été des plus explosives depuis le début de la saison.

D'ailleurs, les Rapids ont fait un beau résultat en allant chercher un nul de 2-2 chez le Real Salt Lake (RSL), habituellement solide à domicile. Il faut souligner le superbe jeu du meilleur joueur des Rapids, Edgar Castillo, sur le but égalisateur, inscrit par Dillon Serna en fin de match

Pour le RSL, rien n'est simple actuellement, bien que l'équipe s'accroche toujours à la sixième place dans l'Ouest. À ce qu'il paraît, le club chercherait à se départir du diminutif Joao Plata. L'Équatorien de 26 ans peut être une bougie d'allumage en attaque et ne prend pas de place internationale... est-ce que le RSL aurait besoin d'un Victor Cabrera?