Son équipe française confirme son départ - Jimmy Briand est proche de l'Impact Jimmy Briand : L'Impact devra investir L'Impact discuterait avec Jimmy Briand

Dave Lévesque 19-07-2018 | 11h46

PORTLAND | Le nom de l'avant-centre français Jimmy Briand est associé à l'Impact depuis plusieurs semaines et cette histoire est sur le point de connaître son dénouement.

Briand, à qui il restait une année de contrat avec l'En Avant Guingamp en Ligue 1, a quitté le club français, selon ce que l'entraîneur Antoine Kombouaré a révélé au quotidien français Le Télégramme.

Dans les dernières semaines, il était question du désir du joueur de retrouver Rémi Garde, qui l'a dirigé à Lyon. Mais Guingamp ne voulait pas le laisser partir.

Selon des informations obtenues par le collègue Vincent Destouches, analyste à TVA Sports, il s'agirait d'un transfert gratuit, ce qui est un heureux revirement de situation pour l'Impact. Briand ne serait par ailleurs pas joueur désigné.

L'Impact n'a cependant pas encore confirmé la nouvelle.

Nécessaire

L'arrivée de Briand n'est pas encore confirmée, mais son agent serait à Montréal, de sorte qu'on peut s'attendre à une annonce d'un jour à l'autre même si l'Impact devra se trouver une place de joueur international pour l'insérer dans la formation.

À cet égard, la transaction du début de semaine qui a envoyé Raheem Edwards en échange de 400 000 $ d'allocation ciblée pourrait permettre de faire l'acquisition d'une place ailleurs dans la ligue.

Même si Ignacio Piatti fonctionne à plein régime, l'Impact devait absolument se dénicher un avant-centre capable de marquer entre 10 et 15 buts par saison pour faire progresser l'attaque.

En effet, Matteo Mancosu (13 PJ, 1 B, 1 P) et Anthony Jackson-Hamel (14 PJ, 2 B) n'ont pas été en mesure d'apporter de l'eau au moulin.

Disons qu'on est assez loin des performances de Mancosu à la fin de la saison 2016 et de celles de Jackson l'an passé.

Constant

Briand, qui a aura 33 ans le 2 août, a principalement joué en France, hormis à Hanovre, en Allemagne, en 2014-2015.

Outre Guingamp, il a aussi porté les couleurs du Stade Rennais et de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.

On parle d'un attaquant régulier qui n'a pas un historique de blessures particulièrement intéressant et qui a amassé 11 buts et 2 passes en 40 matchs la saison dernière, toutes compétitions confondues.

En carrière, il a disputé 519 matchs pour un total de 112 buts et 75 passes, selon le site Transfermarkt.

Il ne faut peut-être pas s'attendre à ce qu'il ait le même genre d'impact que Marco Di Vaio ou Didier Drogba, mais Briand peut certainement rendre de précieux services à une attaque qui n'a produit que 26 buts depuis le début de la saison.

En terrain connu

Rémi Garde n'a jamais caché son intérêt pour ce joueur, dont il apprécie les qualités et qu'il a eu sous ses ordres de 2011 à 2014 avec l'Olympique Lyonnais.

Sous la direction de Garde, Briand a récolté 26 buts et 16 passes en 112 rencontres.

Il reste maintenant à savoir quand on annoncera officiellement son arrivée et quand il sera en mesure d'effectuer ses débuts puisque les joueurs européens sont sur le point d'amorcer leur camp d'entraînement pour la prochaine saison.

Ce que l'on sait par contre, c'est qu'avec un Piatti en forme et un Alejandro Silva qui monte en puissance, l'Impact risque d'avoir un trident plus qu'intéressant pour compléter la saison.