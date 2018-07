Impact : un premier contrat professionnel pour Mathieu Choinière

Agence QMI 17-07-2018 | 17h51

Le milieu terrain québécois Mathieu Choinière a signé un premier contrat professionnel avec l'Impact de Montréal, a annoncé l'équipe mardi.

L'entente est pour le reste de la saison 2018 ainsi que pour 2019, en plus d'inclure trois années d'option.

«Mathieu est un jeune joueur talentueux qui a beaucoup progressé à l'Académie et en entraînement avec l'équipe première lors des six derniers mois, a dit le directeur technique de l'Impact, Adam Braz, dans un communiqué. Ses excellentes habiletés techniques et sa bonne compréhension du jeu sont deux caractéristiques importantes à sa position sur le terrain. Il a aussi montré qu'il avait la bonne mentalité et la volonté nécessaire pour jouer au niveau supérieur. Nous avons hâte de lui donner le soutien nécessaire pour qu'il atteigne son plein potentiel.»

Choinière, un produit du Spatial de Saint-Hubert, s'est joint à l'Académie de l'Impact en 2011. Cette saison, avec l'Impact U19, il a marqué 13 buts en 24 matchs. Il a été appelé pour la première fois avec la sélection canadienne en novembre 2013, à l'âge de 14 ans.

Le milieu de 19 ans est le frère de David Choinière, qui a lui-même signé un contrat professionnel avec l'Impact en 2016. Il participe régulièrement aux entraînements de la première équipe.