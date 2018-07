MLS 360 : le train new-yorkais

Ian Gauthier 17-07-2018 | 11h25

La 20e semaine de la saison 2018 en Major League Soccer (MLS) a permis au New York City FC de réaffirmer sa place au sein des meilleures équipes de la ligue et des aspirants aux plus grands honneurs.

L'équipe a obtenu des victoires décisives contre Montréal et Columbus, mercredi et samedi, sans nécessairement profiter des meilleures conditions pour le faire : le club est toujours en train de s'acclimater à son nouvel entraîneur, Dome Torrent, et devait se passer de ses deux premiers attaquants en David Villa et Jo Inge Berget.

Mais grâce à des choix judicieux de Torrent et à la montée en puissance de l'attaquant américain Jonathan Lewis, qui a obtenu un but et deux passes décisives en trois matchs sans pour autant être partant, l'équipe ne se trouve maintenant qu'à un petit point d'Atlanta United et de la première place dans l'Est. Et elle ne sera que plus forte lorsque Villa, l'un des meilleurs joueurs des dernières années en MLS, retrouvera pleinement la santé.

Atlanta, justement, ferait mieux de commencer à regarder derrière. Les «Five Stripes» ont dû se contenter d'un nul de 1-1 à domicile contre les Sounders, dimanche, devant plus de 72 000 amateurs de ballon au Mercedes-Benz Arena. Le club a maintenu une fiche de 5-3-4 lors de ses 12 derniers matchs. Pas de danger : Atlanta est sans doute toujours la meilleure équipe de la MLS, c'est simplement qu'elle ne domine pas autant qu'elle le devrait depuis quelques semaines. Il faut cependant noter la régularité de l'attaquant vénézuélien Josef Martinez, qui a encore marqué ce weekend, et qui en est à 19 buts cette saison, ce qui le place facilement en tête des buteurs de la MLS.

Grande fête à Washington

C'était soir de grandes premières à Washington, samedi : D.C. United est entré dans une nouvelle ère en inaugurant son Audi Field tout neuf en plus de voir son célèbre nouveau joueur désigné, Wayne Rooney, disputer ses premières minutes dans l'uniforme noir du club aux quatre Coupes MLS.

La soirée fut une réussite (presque) totale car le stade était plein et l'équipe l'a emporté 3-1 contre Vancouver. Rooney, entré en cours de match, a eu un impact immédiat en étant de toutes les attaques pour finalement obtenir une passe décisive sur le deuxième but du match de Paul Arriola.

United a beau se trouver au tout dernier rang du classement dans l'Est, il ne faut pas le croire mort pour autant. En raison de l'achèvement des travaux au Audi Field, le club a disputé un nombre anormalement élevé de matchs à l'étranger dans les derniers mois, ce qui fait en sorte qu'il jouera 14 de ses 19 derniers matchs de la saison à domicile. Et avec l'ajout de Rooney, l'attaque de l'équipe devient nettement plus menaçante.

La course aux éliminatoires continue d'ailleurs de se resserrer dans l'Est. On croyait encore, il y a quelques semaines, que le Crew et le Revolution étaient bien en selle et que seule la sixième et dernière place donnant accès au tournoi d'après-saison allait être en jeu.

C'est de moins en moins vrai. Le Crew, vaincu samedi à New York, n'a qu'une seule victoire en huit matchs et est toujours quatrième en vertu de ses 30 points. Derrière, à 28 points, il y a le Revolution qui a échappé son match, samedi, alors que le Galaxy était de passage au Gillette Stadium. La formation californienne l'a emporté 3-2 (sans Zlatan) grâce à deux buts tardifs et la voilà maintenant dans le top-6, dans l'Ouest.

Les «Revs», de leur côté, sont en danger de se faire rattraper par le troupeau d'équipes à leur chasse, une meute actuellement menée par... l'Impact, sixième avec 27 points à la suite de sa victoire de 2-0 obtenue contre San Jose au Stade Saputo, samedi.

La formation montréalaise avait l'obligation de remporter ce match contre ce qui est peut-être la pire équipe de la MLS à l'heure actuelle. Elle l'a fait, sans trop forcer, mais sans trop briller non plus. Encore une fois, le besoin de renforts offensifs était évident. On souhaite notamment au club un déblocage dans le dossier Jimmy Briand. Parce que le plus dur est à venir, étant donné que le club doit disputer quatre matchs en deux semaines, avec les Timbers de Portland et Atlanta United dans le lot.

Les poursuivants de l'Impact, du Revolution et du Crew sont, pour l'instant, Philadelphie, (inactif le weekend dernier), Chicago et Orlando, qui a enfin mis fin à sa série de neuf (!!) défaites en l'emportant 2-1 contre Toronto.

Le TFC, justement, est toujours en pleine chute libre, se trouvant actuellement à 11 points de l'Impact après n'avoir remporté qu'un seul de ses neuf derniers matchs.

La troupe de l'entraîneur Greg Vanney profitera éventuellement du retour au jeu de plusieurs blessés importants comme Jozy Altidore, Chris Mavinga ou Drew Moor, mais il commence à se faire tard pour elle et la compétition s'annonce féroce dans l'Est au cours des semaines à venir.

Fait à noter : l'ailier Justin Meram, normalement apte à jouer, n'était pas en uniforme pour Orlando...

Chicago, de son côté, est allé se faire taper au Texas par le FC Dallas, toujours bien en tête dans l'Ouest avec une récolte de 38 points. Le Fire allait bien en juin, mais le voilà maintenant sur une séquence de trois défaites. Le club disputera ses deux prochains matchs de MLS contre... Toronto. Des rencontres que les deux formations n'auront pas le droit de perdre, et qui risquent pour cette raison d'être intéressantes à suivre.

Dans l'Ouest

Derrière Dallas, il y a le Los Angeles FC, dont le duel de dimanche contre Portland promettait étant donné que les deux formations impliquées sont parmi les meilleures des derniers mois en MLS.

Les partisans ont plutôt eu droit à un assez terne 0-0. Il faut tout de même noter que les Timbers en sont maintenant à 12 matchs dans défaite et que le LAFC demeure invaincu en neuf rencontres dans son nouveau stade. Qui plus est, les deux équipes auront l'occasion de se reprendre dès mercredi, alors qu'elles s'affronteront en quarts de finale de la US Open Cup.

Le Sporting de Kansas City, pour sa part, est toujours troisième malgré sa défaite de 3-2 subie aux mains des Red Bulls dans le New Jersey, samedi. Le SKC avait pris les devants 2-1 avant de voir l'Allemand Marc Rzatkowski, entré comme remplaçant, inscrire un doublé pour renverser la vapeur. Son but gagnant, par ailleurs, vaut le détour.

En bref

Minnesota United et le Real Salt Lake se sont livré un match divertissant, samedi, alors que les «Loons» ont profité d'une autre belle performance de leur joueur désigné Darwin Quintero pour l'emporter 3-2.

Le Colombien a d'ailleurs inscrit un (autre) superbe but dans la victoire.

Finalement, dans ce qui est officiellement le match sans intérêt de la semaine, les Rapids et le Dynamo se sont livré un verdict très nul de 0-0 au Colorado, samedi. Rien d'autre à déclarer à ce sujet.