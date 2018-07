Impact : la profondeur mise à l'épreuve

Agence QMI 16-07-2018 | 17h14

Le mois de juillet est chargé pour l'Impact de Montréal, et c'est au cours des prochains jours qu'il le sera le plus.

Cette semaine, l'Impact disputera ses quatrième et cinquième matchs en 15 jours.

Le onze montréalais affrontera d'abord les Whitecaps de Vancouver au Stade Saputo, mercredi soir, dans ce qui sera le match aller de la demi-finale du Championnat canadien, avant d'aller se mesurer aux Timbers à Portland, samedi.

Pour Rémi Garde, le dilemme est réel à l'approche du Championnat canadien, véritable «tournoi à l'intérieur» d'un autre.

«C'est une autre compétition, qui tient aussi à coeur au club et aux supporters», mentionnait-il samedi, après la victoire contre les Earthquakes.

«Maintenant, la compétition s'inscrit au coeur de matchs importants aussi en MLS, donc c'est là où il va falloir sans doute trouver des ressources», avait-il ajouté.

On verra notamment si l'Impact souffre réellement d'un manque de profondeur, puisque les réservistes de l'équipe risquent de voir pas mal d'action dans les prochaines semaines.

Rester dans la course

On le sait, l'Impact doit continuer d'accumuler les points au classement de l'Association de l'Est s'il veut rester au plus fort de la lutte aux éliminatoires de la Coupe MLS.

Pour être des séries, les clubs doivent normalement flirter avec les 47 points. Idéalement, avec 13 matchs à jouer en MLS, le onze montréalais devra trouver le moyen d'engranger au moins une vingtaine de points.

Mais il reste que le Championnat canadien n'est pas à négliger. Le titre remporté en 2014 avait permis à l'Impact et à ses partisans de vivre la frénésie d'un parcours jusqu'en finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF.

Par ailleurs, si le bleu, blanc et noir obtient son billet pour la finale du Championnat canadien, le mois d'août, dont le calendrier proposait quatre matchs en autant de semaines, deviendra aussi très chargé, la série finale aller-retour étant prévue les 8 et 15 août.