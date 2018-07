Amorphe, l'Impact est lessivé 3 à 0 par le New York City FC - Battu à plate couture

NEW YORK | La belle séquence de victoire de l'Impact s'est arrêtée à quatre à la suite d'un revers de 3 à 0 subi aux mains du New York City FC, mercredi soir.

« On a essayé de résister, mais on avait peut-être un peu moins d'armes pour refaire ce qu'on a fait ces dernières semaines. »

« Je l'avais fait à Chicago et on avait perdu à la dernière minute. On avait engrangé zéro point et beaucoup de fatigue pour le match qui arrivait. »