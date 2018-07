Le Minnesota United FC acquiert Angelo Rodriguez

Agence QMI 11-07-2018 | 10h00

Le Minnesota United FC a obtenu l'attaquant colombien Angelo Rodriguez par le biais d'un transfert, mercredi.

L'athlète de 29 ans évoluait auparavant avec le Deportes Tolima, une formation faisant partie du principal circuit de son pays. Depuis 2016, il a inscrit 28 buts en 64 matchs.

«C'est un joueur d'impact. Nous avons ajouté un gars qui fait la différence. Il est physique et habile, et il sait comment marquer des buts, a commenté dans un communiqué l'instructeur-chef du Minnesota United FC, Adrian Health. Il contrôle bien le ballon, en plus de contourner et de battre de vitesse les défenseurs. Avec la pression qu'il exerce, il est capable d'énerver la défense ennemie.»

Rodriguez est le deuxième joueur désigné de l'équipe du Minnesota, l'autre étant son compatriote Darwin Quintero.