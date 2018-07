On va voir le sérieux du club montréalais contre un adversaire coriace - Le plus gros test La saison des renforts commence

Dave Lévesque 10-07-2018 | 16h31

NEW YORK | L'Impact a remporté cinq de ses six derniers matchs et n'a accordé que trois buts au cours de cette période heureuse, mais il fera face mercredi soir à un énorme défi.

Une visite au Yankee Stadium, que ce soit pour un match de baseball ou pour une partie de soccer, n'est pas une sinécure.

C'est encore plus vrai quand il est question du New York City FC, second dans l'Association Est, qui est un bien mauvais hôte depuis le début de la saison.

L'équipe du Bronx a en effet donné un seul point à l'adversaire à domicile en neuf rencontres, présentant une fiche très enviable de 8-0-1 et n'ayant accordé que quatre petits buts dans ces neuf matchs.

Pas évident pour le Bleu-blanc-noir, qui a un dossier de 2-8-0 sur les gazons adverses avec sept buts marqués.

Pas préoccupé

Il ne faut pas voir ça comme de l'arrogance, mais Jukka Raitala ne s'arrête pas aux bons résultats des New-Yorkais sur leur petit terrain.

« On ne se préoccupe pas de ça, ce n'est qu'un match et ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant n'a pas d'importance », a indiqué le défenseur.

« On a été très forts en tant qu'équipe et si nous conservons ce momentum, nous sommes confiants en nos moyens. »

Raitala a rappelé avec beaucoup de justesse que l'équipe traverse une bien belle période, mais qu'elle n'est pas en position de se laisser aller.

Beau parcours

Rémi Garde, qui vivra son baptême du feu au Yankee Stadium, a bien étudié l'adversaire qu'il verra pour la première fois de la saison et il le prend très au sérieux.

« Huit victoires sur neuf matchs à domicile, c'est un beau parcours. Au minimum, on va devoir conserver les valeurs qu'on a démontrées à nos derniers matchs. »

Ignacio Piatti a regardé le match du NYCFC contre les Red Bulls, dimanche, et a pris quelques notes.

« C'est une équipe qui travaille bien et qui ferme bien les espaces. Ils ont aussi beaucoup de joueurs qui font la différence en attaque. »

Vigilance

Considérant la petitesse du terrain, Garde estime qu'on verra un match plutôt physique.

« C'est un terrain très petit qui favorise les duels, il faudra s'adapter et ne pas refuser le contact.

Il faudra être vigilant parce que c'est une équipe qui peut varier son jeu avec du jeu long et des deuxièmes ballons, de même qu'un jeu court et rapide en passes. »

New York compte sur une belle puissance offensive par l'entremise de Maximiliano Moralez (7 buts, 8 passes) et d'Ismael Tajouri-Shradi (8 buts, 2 passes), qui est cependant un cas douteux. David Villa est lui aussi un cas incertain en raison d'une blessure au genou droit subie le 24 juin.

Rotation

Dans le camp de l'Impact, on doit s'attendre à voir quelques changements puisque les matchs s'enchaînent rapidement et incluront des affrontements contre Portland et Atlanta, notamment.

« On est au coeur d'une série de sept matchs en 22 jours, a commencé Garde. On aura certainement besoin de tout le monde, en espérant que les rotations n'affectent pas le niveau d'investissement de chaque joueur.

Je vais être très attentif, pour moi c'est le premier critère de jugement, au-delà de la technique et de la réussite. »

On sait cependant que Rudy Camacho (mollet) ratera un second match mercredi soir. Garde a indiqué qu'il serait disponible « en principe » pour le match de samedi contre San Jose.

Un terrain à apprivoiser

Rémi Garde verra le minuscule terrain du Yankee Stadium pour la première fois mercredi soir.

« Je n'ai jamais joué sur un terrain de baseball, quand j'étais tout petit peut-être. »

Il estime que les joueurs sont outillés pour se tirer d'affaire.

« On a joué en préparation à Las Vegas dans des conditions un peu similaires.

Mon staff et moi n'avons pas connu ça, mais les trois quarts des joueurs ont déjà joué sur ce terrain, alors ils ne seront pas surpris. On va s'adapter. »

New York City FC : Vieira a laissé une maison propre

Rémi Garde n'aura pas eu la chance d'affronter son copain Patrick Vieira, qui a quitté le New York City FC il y a un mois pour aller diriger l'OGC Nice, en Ligue 1, cédant sa place à l'Espagnol Domènec Torrent.

« Je ne suis pas du tout familier avec lui, mais c'est vrai que Patrick Vieira est parti en laissant une place très propre, un très bel héritage avec un fond de jeu clairement identifié, avec un effectif de qualité et assez jeune. Son successeur a un bel outil entre les mains. »