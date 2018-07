Coupe du monde: la Belgique l'emporte 2-1 contre le Brésil et accède aux demi-finales

AFP 06-07-2018 | 15h51

La Belgique accède aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 de soccer après avoir battu 2-1 le Brésil de Neymar, le dernier gros favori en lice, vendredi à Kazan.

Dominée comme jamais par la Belgique inspirée par l'audace de sa génération triomphante (2-1), l'équipe du Brésil se retrouve éjectée du Mondial 2018 dès les quarts de finale à la surprise générale.

Revenus de l'enfer face au Japon, les « Diables rouges » avaient prévenu qu'ils ne renonceraient pas à leur jeu trop porté vers l'attaque malgré le risque d'un «effet boomerang» face au Brésil. Le pari a parfaitement fonctionné.

Grâce à un but contre son camp de Fernandinho (13e) et une frappe sublime de Kevin de Bruyne (31e), la génération dorée belge s'offre le droit d'affronter la France en demi-finale, mardi à Saint-Pétersbourg, et peut rêver à un premier sacre mondial.

L'équipe belge rencontrera la France, victorieuse de l'Uruguay (2-0), mardi en demi-finale à Saint-Pétersbourg.

Pour le Brésil, si sérieux depuis le début de la compétition et si solide depuis la prise en main de Tite en 2016, c'est une immense désillusion. Grandissime favorite du Mondial-2018, la Seleçao a finalement connu le même destin que l'Allemagne tenante du titre ou l'Espagne, éliminées bien avant le dernier carré.

Pis, quatre ans après le fiasco de «sa» Coupe du monde et le fameux 7-1 encaissé contre la Mannschaft en demi-finale, les coéquipiers de Thiago Silva n'ont pas été en mesure de faire au moins aussi bien.

Et Neymar dans tout ça ? Globalement inoffensif ! À l'image de cette intervention autoritaire de Witsel à l'entrée de la surface (43e), la superstar auriverde n'a pas résisté au combat physique imposé par les Belges, avant de sortir la tête de l'eau en fin de match. Sans résultat.